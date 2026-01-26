El Mediterráneo hierve: récord histórico de calentamiento en Baleares y olas de calor marinas en 2025

En 2025, el mar Mediterráneo registró en algunas zonas temperaturas del agua de hasta 6,5 grados centígrados por encima del promedio del periodo de referencia 1982–2015 y acumuló una media de 190 días de olas de calor marinas en el conjunto de la cuenca. Según el Informe Anual 2025 del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB), las islas vivieron el año con la temperatura superficial del mar más alta desde que existen registros.

Los resultados se recogen en el informe Annual Report 2025: Global Warming Impacts in the Mediterranean Sea and Balearic Islands Region, elaborado por SOCIB a partir del análisis de indicadores oceánicos y del seguimiento de olas de calor marinas en el Mediterráneo. De acuerdo con la científica de SOCIB Mélanie Juza, "el cambio climático marcó nuevos récords en 2025 en términos de temperatura oceánica, salinidad y nivel del mar en el Mediterráneo".

La evaluación se basa en observaciones satelitales de largo plazo del Servicio Marino de Copernicus, combinadas con mediciones in situ procedentes de la infraestructura de observación de SOCIB, que incluye boyas costeras, planeadores submarinos (gliders) y flotadores perfiladores autónomos. Los datos confirman la continuidad y la intensificación del calentamiento oceánico en toda la cuenca mediterránea y a lo largo de la columna de agua.

Un Mediterráneo en calentamiento dentro de un contexto global

A escala global, 2025 fue clasificado como el tercer año más cálido registrado, mientras que el periodo 2023–2025 representó el primer promedio trianual que supera los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. Incluso en ausencia del El Niño, un fenómeno climático natural que suele amplificar el calentamiento oceánico, las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron excepcionalmente elevadas durante todo el año, lo que refuerza la tendencia de fondo al calentamiento.

En el Mediterráneo, las observaciones del programa Copernicus, analizadas mediante las herramientas de SOCIB, indican una tasa de calentamiento a largo plazo de unos 0,4 °C por década desde 1982, con una marcada variabilidad regional. En 2025, la temperatura media anual de la superficie del mar alcanzó los 21,1 °C, lo que sitúa al año como el segundo más cálido de la serie histórica, solo por detrás de 2024.

Condiciones récord en las Illes Balears

Las Illes Balears se situaron entre las regiones más afectadas. En 2025, el archipiélago registró su año más cálido en términos de temperatura superficial del mar, en el contexto de una sucesión de años excepcionalmente cálidos desde 2022.

Durante una ola de calor marina extrema registrada entre junio y principios de julio, la temperatura superficial media regional alcanzó los 28,4 °C el 3 de julio, casi 5 °C por encima del promedio del periodo 1982–2015. Las boyas costeras registraron valores locales cercanos a los 31 °C, lo que pone de manifiesto la intensidad del episodio en aguas litorales.

El calentamiento sostenido estuvo acompañado de una frecuencia excepcional de olas de calor marinas, definidas como periodos en los que la temperatura superficial del mar supera el percentil 90 de los valores históricos durante al menos cinco días consecutivos.

Según explica Juza, "las temperaturas superficiales del mar sin precedentes estuvieron asociadas a olas de calor marinas en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo", donde estos eventos se están volviendo cada vez más intensos y duraderos.

En 2025, el Mediterráneo acumuló 190 días de olas de calor marinas, con intensidades máximas medias que superaron los 4 °C por encima de la media histórica. El Mediterráneo occidental resultó especialmente afectado durante los meses de junio y julio. El 2 de julio, las temperaturas superficiales en la región Liguro-Provenzal se situaron de media 6,5 °C por encima del promedio, con valores locales cercanos a los 8 °C en zonas costeras del golfo de León.

Aumento de la salinidad y aceleración de la subida del nivel del mar

El informe también documenta valores récord de salinidad en el Mediterráneo oriental, asociados al aumento de la evaporación provocado por aguas más cálidas. Paralelamente, la subida del nivel del mar continuó acelerándose, con una tendencia media en la cuenca de 3,4 centímetros por década desde 1993, y tasas superiores en algunas subregiones.

En las Illes Balears, 2025 fue igualmente un año récord en el aumento del nivel del mar, superando los máximos registrados en 2023 y 2024.

Implicaciones para los ecosistemas y la sociedad

El aumento de la temperatura del océano y la mayor frecuencia de olas de calor marinas tienen efectos significativos sobre los ecosistemas marinos y las zonas costeras. Entre los impactos señalados figuran una mayor estratificación de las aguas, la reducción del oxígeno disponible y amenazas para hábitats clave como las praderas de Posidonia oceanica, fundamentales para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la protección del litoral.

El informe advierte asimismo de riesgos crecientes para las comunidades costeras y para sectores económicos como la pesca y el turismo, así como de una mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones costeras y posibles impactos sobre la salud humana.