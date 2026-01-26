Los médicos de Baleares se suman a una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero

Los médicos y facultativos de Baleares están llamados a secundar una huelga nacional indefinida a partir del próximo 16 de febrero. El paro ha sido convocado por el Comité de Huelga estatal, en el que participa el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), y se prolongará, en una primera fase, hasta el mes de junio.

La convocatoria responde al rechazo del colectivo médico al borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario y que los sindicatos consideran inadecuada para las especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño de los médicos.

En el caso de Baleares, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, es también presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), la organización que lidera la movilización a nivel estatal, lo que sitúa a las islas en un papel destacado dentro de una protesta que tendrá impacto en todo el Sistema Nacional de Salud.

Paros una semana al mes

Según el calendario acordado, la huelga se articulará mediante paros de cinco días consecutivos cada mes. Las fechas previstas son la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Esta fase inicial se plantea como una primera etapa de movilizaciones, sin descartar nuevas acciones si no hay avances en la negociación, han asegurado en un comunicado.

Antes del inicio de la huelga, el sábado 14 de febrero, los sindicatos médicos han convocado una manifestación en Madrid, a la que están llamados profesionales de todas las comunidades autónomas, incluida Baleares. El objetivo es visibilizar el rechazo unánime del colectivo médico al texto ministerial y reclamar un estatuto propio que tenga en cuenta la singularidad de la profesión.

Rechazo al Estatuto Marco

Desde los sindicatos convocantes critican que el borrador del Estatuto Marco no reconoce de forma suficiente la alta especialización, la prolongada formación, la responsabilidad clínica ni la carga asistencial que asumen los médicos. Reclaman una regulación específica que mejore las condiciones laborales y evite, entre otros problemas, la sobrecarga de trabajo, la precariedad y la pérdida de atractivo de la profesión en la sanidad pública.

Aunque el Comité de Huelga asegura que mantiene "la mano tendida al diálogo", advierte de que, hasta ahora, no se han producido avances significativos en la negociación con el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García. Además, subrayan que las reivindicaciones no afectan solo al ministerio, sino también a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios, por lo que reclaman que cada administración asuma su parte de responsabilidad.

Los sindicatos médicos sostienen que la huelga no solo defiende los derechos de los profesionales, sino que también busca garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario público. "Sin condiciones laborales dignas para los médicos, no es posible mantener una sanidad eficiente y segura para los pacientes", advierten.