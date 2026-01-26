Mallorca fue el año pasado la zona turística con más pernoctaciones, con 49,5 millones

Mallorca fue el año pasado la zona turística con más pernoctaciones, con unas 49,5 millones, mientras que la zona de Calvià presentó el grado de ocupación por plazas medio más elevado (81 %) y la mayor ocupación media en fin de semana (82,2 %), según las cifras publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles en 2025 marcaron un máximo histórico en España, con 366,7 millones, un 1 % más que en 2024, con una subida entre los viajeros no residentes del 1,6 % que compensó la caída del 0,2 % entre los nacionales.

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió de media un 5,1 % el año pasado, con lo que sigue la tendencia de crecimiento por encima de la inflación general, aunque el incremento es casi dos puntos inferior al de 2024.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR en inglés) fue de 127,7 euros y el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR en inglés), que aproxima mejor la rentabilidad de las empresas porque tiene en cuenta también la ocupación, alcanzó los 89,7 euros de media.

Baleares cerró diciembre de 2025 con un incremento del 4 % en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 323.934 estancias.

Como recoge el INE, los hoteles de las islas recibieron un 2 % más de turistas en diciembre, con 104.589 viajeros alojados y, del total, 38.624 eran viajeros nacionales, que supone un 36,9 % del total y un 2,2 % menos, mientras que los extranjeros fueron 65.965, un 4,7 % más en un año y un 63 % del total.

La tarifa media diaria por habitación en la comunidad se situó en 130,06 euros, un 4,6 % más en un año y, en conjunto, los precios hoteleros experimentaron un ligero descenso del 0,5 % en Baleares, mientras que la ocupación alcanzó el 41,6 %.

Los nacionales a Andalucía, los extranjeros a Canarias

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en 2025, con leves subidas (0,1 % y 1,2 %) en los dos primeros casos y una caída del 1,7 % en el caso de Valencia.

Mientras, los no residentes optaron principalmente por Canarias, con un 26 % del total de pernoctaciones, y en cifras muy similares a las de 2024.

Los siguientes destinos para los extranjeros fueron las Islas Baleares (23,8 % del total) y Cataluña (17,9 %).

La ocupación sigue subiendo

En 2025 se cubrió, de media, el 61,6 % de las plazas ofertadas, con un aumento del 0,7 % respecto a 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 67,2 %, un 1 % más.

Son cifras elevadas teniendo en cuenta que se trata de medias, que en los meses de temporada alta superan con creces el 70-80 % e incluso superan el 90 % en las zonas más turísticas.

La isla de Mallorca fue la zona turística con más pernoctaciones, con 49,5 millones y los puntos con más noches consumidas fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Calvià, en Mallorca, presentó el grado de ocupación por plazas medio más elevado (81 %).

Los viajeros de Reino Unido y Alemania realizaron 103,6 millones de pernoctaciones, el 42,3 % del total de no residentes, aunque los primeros subieron el 3,4 % y los segundos bajaron el 3,4 %, reflejo de la mayor debilidad de su economía.

Las noches subieron un 2,9 % en diciembre

Las cifras del mes de diciembre reflejan un aumento de pernoctaciones en hoteles del 2,9 % sobre ese mes de 2024 y superaron los 18,5 millones, con un alza del 4,6 % entre los no residentes y del 0,3 % en los nacionales.

En diciembre se cubrieron el 49,7 % de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,6 %. Canarias obtuvo el mayor grado de ocupación por plazas durante diciembre (70,2 %).

El IPH en diciembre subió el 4,2 % sobre ese mes de 2024. La mayor subida se registró en la Comunidad Valenciana (8,8 %) y la bajada más acusada en Melilla (-2,3 %).

El ADR fue de 120,3 euros en diciembre, lo que supuso un aumento del 2,5 % respecto al mismo mes de 2024 y el RevPAR alcanzó los 69,2 euros, con una subida del 4,5 %.

El punto turístico con mayor ADR fue Alto Aran (en Pirineos, con estaciones de esquí como Baqueira Beret), con 255,1 euros. Adeje (Tenerife) presentó el mayor RevPar, de 167,6 euros.