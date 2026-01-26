Kanye West buscó ayuda en Mallorca tras tocar fondo: "Mi esposa me animó, perdí el contacto con la realidad"

Kanye West ha decidido contar su propia versión de uno de los periodos más oscuros de su vida reciente. En un anuncio pagado en The Wall Street Journal, el rapero estadounidense, que hoy se identifica como Ye, explica cómo, tras tocar fondo a comienzos de 2025, aceptó tratar su enfermedad mental y pasó por un proceso de recuperación que se inicia en Mallorca, impulsado directamente por su esposa Bianca Censori.

El comunicado, titulado To Those I’ve Hurt (A aquellos a quienes he hecho daño) no es solo una disculpa pública por sus declaraciones antisemitas, su uso de simbología nazi y una larga ristra de comportamientos erráticos. Es también la confirmación explícita de que, tras meses de colapso personal, West buscó ayuda profesional y se retiró temporalmente del foco mediático para someterse a tratamiento.

"Perdí el contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más ignoré el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. A algunas de las personas que más amo, las traté peor. Se soportan el miedo, la confusión, la humillación y el agotamiento de intentar amar a alguien que, por momentos, era irreconocible. Al mirar atrás, me había desconectado de mi verdadero yo", relata el rapero.

Episodio maníaco

"A comienzos de 2025, caí en un episodio maníaco de cuatro meses de duración, con comportamientos psicóticos, paranoides e impulsivos que destruyeron mi vida", escribe el artista en la carta. "A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, hubo momentos en los que no quería seguir aquí".

Ese deterioro progresivo desembocó en un punto de ruptura claro. West lo describe sin ambigüedades y señala a su entorno más cercano como decisivo: "Al tocar fondo hace unos meses, mi esposa me animó a finalmente buscar ayuda".

Entre abril y junio de 2025, Kanye West se trasladó a Mallorca junto a su esposa, la modelo australiana Bianca Censori, donde inició un tratamiento intensivo en The Balance RehabClinic, un centro privado especializado en salud mental y desintoxicación, conocido por su política de máxima discreción y por atender a pacientes de alto perfil internacional.

Entrevista en Mallorca

La estancia de West en la isla fue observada de cerca por la prensa local e internacional. Durante uno de los pocos momentos públicos que se conocen de esa temporada, West concedió una entrevista desde Mallorca para el programa Uncensored con Piers Morgan. Aunque la conversación terminó abruptamente porque West se levantó y se fue tras un intercambio tenso, sí dejó una imagen reveladora de su relación con el entorno en el que se estaba recuperando.

Con el paisaje mallorquín como telón de fondo, el rapero respondió inicialmente a la pregunta sobre cómo se encontraba con una frase que rápidamente dio la vuelta a las redes: "Mírate estas vistas", en referencia explícita al entorno que lo rodeaba en la isla.

"Tener trastorno bipolar no significa estar en un estado constante de enfermedad mental", explica Kanye West en su comunicado. "Cuando entras en un episodio maníaco, estás enfermo en ese momento. Cuando no estás en un episodio, eres completamente ‘normal’. Y es entonces cuando los estragos de la enfermedad golpean con más fuerza".

El artista relata cómo, una vez iniciado el tratamiento, comenzó a tomar conciencia del daño causado y del alcance real de sus palabras como figura pública global. "Mis palabras como líder en mi comunidad tienen un impacto y una influencia reales a nivel global. En mi manía, perdí completamente de vista eso", admite.

Inicio de la enfermedad

Kanye West sitúa el origen de su deterioro mental en un accidente de tráfico ocurrido hace 25 años que, en su momento, fue tratado como un episodio estrictamente físico. La fractura de mandíbula y la inflamación concentraron toda la atención médica, mientras la lesión en el lóbulo frontal derecho de su cerebro quedó sin detectar. Según relata, no se realizaron escaneos exhaustivos ni evaluaciones neurológicas profundas, y nunca se planteó la posibilidad de un daño cerebral. Ese error no se corrigió hasta 2023, cuando finalmente fue diagnosticado de trastorno bipolar tipo I, un retraso clínico que, en sus palabras, tuvo consecuencias devastadoras para su salud mental y para el curso de su vida personal y pública.

El artista describe el trastorno bipolar no solo como una enfermedad, sino como un mecanismo interno profundamente engañoso. "Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que es cuando te dice: ‘No necesitas ayuda'", explica, subrayando cómo la propia enfermedad bloquea la conciencia de estar enfermo. Esa falsa lucidez, asegura, lo llevó a sentirse "poderoso, seguro e imparable", justo cuando, en realidad, estaba perdiendo el contacto con la realidad. Una dinámica que, según reconoce ahora, retrasó durante años la búsqueda de ayuda y alimentó una espiral de decisiones erráticas cuyo impacto acabaría siendo imposible de ignorar.

"Me arrepiento profundamente"

West dedica varios pasajes a expresar arrepentimiento explícito. “Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. A algunas de las personas que más amo, las traté peor", escribe, antes de referirse directamente a uno de los episodios más controvertidos de su caída: "En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Lamento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado".

Lejos de presentar su diagnóstico como una excusa, el artista insiste en la responsabilidad personal. "Eso no excusa lo que hice", afirma, al tiempo que rechaza cualquier identificación ideológica con el nazismo y expresa su apoyo a la comunidad judía. En otro tramo del texto, se dirige también a la comunidad negra, a la que define como "incuestionablemente el fundamento de quien soy", y a la que pide perdón por haberla decepcionado.

Nueva etapa

La experiencia de Mallorca aparece descrita como el inicio de una nueva etapa. "Mis palabras, como líder en mi comunidad, tienen un impacto y una influencia reales a nivel global. En mi manía, perdí completamente de vista eso. Mientras encuentro mi nueva base y mi nuevo centro a través de un régimen efectivo de medicación, terapia, ejercicio y una vida saludable, he alcanzado una claridad nueva y muy necesaria", escribe West, vinculando ese proceso al retiro terapéutico iniciado tras aceptar la ayuda que su esposa le propuso.

La carta concluye sin triunfalismo ni promesas grandilocuentes. "No estoy pidiendo simpatía ni un perdón gratuito, aunque aspiro a ganarme su perdón", señala. "Escribo hoy simplemente para pedir su paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa".