Julio Cano, exfiscal superior de Baleares, promete en el Supremo su cargo como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General

Julio Cano, exfiscal superior de Baleares, ha prometido este lunes en el Tribunal Supremo su cargo como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

En un acto en el Salón de Plenos del alto tribunal, Cano ha realizado la promesa de su nuevo cometido ante la Sala de Gobierno del Supremo, encabezada por su presidenta, Isabel Perelló. También ha estado presente la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Cano ha tenido como padrinos a Ana García, su antecesora en la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, y al exministro de Justicia y fiscal jubilado Mariano Fernández Bermejo.

De él, Peramato destacó al tomar posesión el pasado diciembre como nueva jefa de la Fiscalía que Cano "es ejemplo de trabajo, profesionalidad y rigor", además de "un fiscal querido y respetado en la carrera".

El Consejo Fiscal aprobó por unanimidad en diciembre de 2024 la compatibilidad de Cano para ejercer como fiscal superior de las Islas Baleares, después de que el Supremo anulara su nombramiento y requiriera al órgano consultivo analizar si existía una incompatibilidad para ejercer ese puesto.