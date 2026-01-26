"Intenté empujar el delfín de nuevo al mar, pero las olas eran demasiado fuertes"

"Estaba haciendo deporte por el Paseo Marítimo cuando he visto el delfín cerca del espigón. En realidad había dos, uno grande y uno pequeño. El grande parecía estar en dificultades, las olas hacían que se golpeara contra las rocas y al final lo han sacado fuera del mar. Yo me he acercado y he intentado devolverle al agua, pero era imposible, pesaba mucho y las olas me arrastraban. No he podido y al final ha muerto allí".

José, un vecino de Palma de 49 años, ha sido una de las primeras personas que se han percatado de la presencia del delfín en las rocas del Paseo Marítimo, frente a la Catedral. El animal finalmente ha muerto. Es el tercer delfin que aparece muerto en las costas de Balears en los últimos tres días.

"Estaba entrenando, corriendo por el Paseo Marítimo, cuando me he percatado de la presencia de dos delfines muy cerca de las rocas", explica el vecino de Palma. "Había uno grande y uno pequeño, que parecía una cría. El grande parecía estar mal, las olas le empujaban contra las rocas y tenía muchos golpes. Finalmente una de las olas le ha sacado fuera del agua y ha quedado encima de una roca".

José explica que su primera reacción ha sido la de ayudar al animal y tratar de devolverlo al mar. "Me he acercado hasta donde podía y he intentado empujarle con las piernas, pero era imposible, pesaba mucho y las olas me alcanzaban y han estado a punto de arrastrarme. He sido un inconsciente".

A pesar de sus esfuerzos, no ha podido empujar al animal de nuevo al mar. El delfín ha muerto y ha tenido que ser retirado por los Bombers de Palma y un equipo del Palma Aquarium. Es el tercer delfín que muere en las costas de Balears en apenas tres días.