Huelga en el Servei Ferroviari de Mallorca: los trabajadores confirman paros parciales

Tras la asamblea celebrada este lunes en la estación Intermodal los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) anuncian paros parciales en defensa de la seguridad ferroviaria y del servicio público. Así lo han decidido tras la votación en la que han participado para dar luz verde a esta medida de presión contra el Govern. En los próximos días informarán del calendario de movilizaciones que se van a llevar a cabo.

"Esta decisión es fruto de una situación insostenible. La falta de inversiones, de personal y de medidas reales en materia de seguridad pone en riesgo tanto a quienes trabajamos diariamente en el ferrocarril como a las personas usuarias del servicio", explica el comité de empresa de SFM en una nota de prensa. "Ante la inacción de la empresa, la plantilla se ve obligada a movilizarse para defender un transporte público seguro y digno", critican.

"Desacreditar a la plantilla"

"Queremos denunciar que en estos últimos días, la dirección de SFM no solo no se ha puesto en contacto con la representación legal de los trabajadores para abrir una vía de negociación, sino que ha optado por desacreditar a la plantilla, calificándonos de demagogos", denuncian. "Rechazamos rotundamente estas descalificaciones, que solo buscan desviar la atención de los problemas reales y evidencian una absoluta falta de voluntad de diálogo", afean al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

"Somos conscientes de las molestias que los paros parciales puedan causar" a los pasajeros, reconocen, por lo que piden disculpas a los viajeros. "Entendemos que estas movilizaciones son imprescindibles para garantizar la seguridad del transporte ferroviario y la calidad del servicio público que se presta en Mallorca", se justifican.

Tal y como vienen anunciando desde el comité de empresa, los trabajadores de SFM están preparando un dosier informativo y harán públicas "todas las denuncias, deficiencias, carencias y problemas existentes" en la red ferroviaria de Mallorca, "para que la ciudadanía conozca de primera mano la realidad del servicio y las razones que nos llevan a movilizarnos", continúa la nota de prensa.

La plantilla de SFM reafirma su compromiso con el servicio público, con la seguridad y con los derechos laborales "y seguirá luchando hasta que se adopten soluciones reales", sostienen.

Este conflicto estalla tras el accidente ferroviario de Adamuz y en el marco de una oleada de incidentes a nivel nacional que pone en entredicho la seguridad ferroviaria.

Calendario de paros y demandas

El comité de empresade SFM, en este contexto, se reunirá el próximo miércoles 28 de enero para fijar el calendario de paros y "cómo serán" y sus demandas en seguridad.

"No hay ningún canal abierto de diálogo ni desde la empresa ni del Govern balear", aseguran los trabajadores, "algo que ahora mismo sorprende muchísimo porque sería la postura razonable y la más responsable, la de sentarse con los trabajadores a analizar los estándares de seguridad en los que actualmente nos encontramos dadas las circunstancias".

"La postura de tener que recurrir a los paros es una medida obligada dado que este tema ha sido ignorado durante dos años y ahora hemos visto que, lamentablemente, si la prevención no es una prioridad las consecuencias son fatales", concluyen.