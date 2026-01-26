El Govern, ante las posibles huelgas en los trenes de Mallorca: "Si se convocan deben fundamentarse en alguna razón"

"Nos gustaría que los trabajadores y el comité de empresa nos hicieran llegar cuáles son sus peticiones. Si se convoca algún paro debe fundamentarse en alguna razón". Así responde el Govern a la posibilidad de que los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) convoquen paros parciales por la situación de la seguridad ferroviaria, tras los accidentes registrados en Adamuz y Gelida. Una decisión que el comité de SFM tomará tras la asamblea que se celebra este mediodía, a partir de las 13:00 horas.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, muestra su "respeto" al acuerdo que puedan tomar hoy los trabajadores pero pide conocer cuáles son los motivos para estos paros y las peticiones que solicitan para mejorar la seguridad de los trenes.

"Respetamos cualquier decisión que se adopte en una asamblea de trabajadores, por supuesto que la vamos a respetar. Lo que nos gustaría es que antes hablaran con nosotros y nos dijeran cuáles son las necesidades, estamos abiertos desde el primer momento a cualquier negociación tanto desde Serveis Ferroviaris de Mallorca como desde la Conselleria de Movilidad", determina Mateo.

"Los trenes son seguros"

Tal y como hiciera el portavoz del Govern, Antoni Costa, el pasado viernes, el conseller de Movilidad ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía insistiendo en que los trenes y la red ferroviaria de Mallorca es segura.

"La red ferroviaria de Mallorca es segura, los ciudadanos pueden estar tranquilos porque nuestros trenes son seguros. Tenemos una red segura, los trenes son seguros y vamos respondiendo a las peticiones o sugerencias que nos llegan desde el comité de empresa o los trabajadores de SFM", señala Mateo.