El Govern invertirá 68 millones para convertir el Parc Bit en un polo tecnológico de referencia en el Mediterráneo

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha presentado este martes el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, una hoja de ruta estratégica que prevé movilizar cerca de 68 millones de euros hasta el año 2030 con el objetivo de convertir el Parc Bit en un centro de excelencia en innovación y en uno de los principales polos tecnológicos del Mediterráneo.

Durante su intervención, Prohens ha subrayado que "este Plan no es solo una inversión en infraestructuras, sino una apuesta estratégica por transformar nuestro modelo productivo a través del conocimiento, la innovación y el talento". La presidenta remarca que el Parc Bit constituye una pieza clave para avanzar hacia un modelo económico más sostenible, diversificado y basado en el valor añadido.

Políticos y empresarios, esta mañana en la presentación del Plan en el Parc Bit. / CAIB

Cuatro grandes líneas

Desde el Govern explican que el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento se estructura en cuatro grandes líneas estratégicas. La primera se centra en la transformación y revitalización de la identidad corporativa y la comunicación del ParcBit, con el objetivo de reforzar su marca y posicionarlo como un espacio de innovación reconocido a escala nacional e internacional.

La segunda línea impulsa inversiones en infraestructuras y entorno natural, con actuaciones destinadas a ampliar y modernizar los espacios empresariales, mejorar edificios y servicios comunes, desarrollar infraestructuras tecnológicas avanzadas y reforzar la integración del Parque en su entorno, con una clara orientación hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La tercera línea despliega un programa específico de atracción y fidelización de empresas y talento. Incluye medidas para captar empresas innovadoras, facilitar la implantación de iniciativas internacionales, acompañar el crecimiento empresarial y desarrollar servicios de acogida y retención de profesionales altamente cualificados, con el objetivo de que las empresas quieran crecer y los trabajadores decidan quedarse.

Finalmente, la cuarta línea prevé la especialización de la organización gestora del Parc Bit, orientada a reforzar la profesionalización, mejorar la gobernanza y dotar al parque tecnológico de una estructura de gestión moderna, eficiente y orientada a resultados.

El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, destaca que el Plan es el resultado de "muchos meses de trabajo y diálogo con empresas e implicados" y defiende que el Parc Bit "no es un parque empresarial más, sino uno de los grandes motores de transformación económica de Baleares".

Málaga como referencia

Por su parte, el presidente de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, Felipe Romero, reivindica que el Parc Bit dispone de "una infraestructura excepcional y sostenible", que considera clave para el desarrollo de proyectos innovadores de largo recorrido. Sostiene que en sus orígenes "no se entendió del todo el proyecto", en parte por "el atrevimiento de mezclar innovación con residencias", una fórmula que, según señala, "ahora persiguen prácticamente todos los parques tecnológicos de España". A su juicio, los conflictos entre administraciones impiden durante años que el parque se desarrolle con todo su potencial, pese a contar con "una base extraordinaria".

Romero también dirige el Málaga TechPark. Explica que el éxito del parque tecnológico, que reúne a unas 700 empresas y cerca de 30.000 trabajadores, se apoya en tres factores fundamentales. El primero es la cooperación institucional sostenida en el tiempo, "por encima de partidos y gobiernos", al tratarse de "un proyecto de país o de ciudad". El segundo es disponer de un equipo de gestión profesional y estable, ya que "si se cambia cada cuatro años es imposible transformar un lugar". Y el tercero es la gestión de los intangibles: "Hay que estar presentes, desarrollar proyectos, asumir que algunos fracasan y seguir trabajando; si te quedas en el despacho, las oportunidades no llegan".

Con esta inversión, el Govern asegura que el objetivo es reafirmar su apuesta por situar la innovación en el centro de las políticas públicas y por consolidar el Parc Bit como un nodo estratégico del conocimiento y la tecnología en el Mediterráneo. En el acto han participado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González; y el presidente de la Asociación de Parques Tecnológicos de España y director general del Málaga TechPark, Felipe Romera.