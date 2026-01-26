El Gobierno anuncia que este año se crearán trece nuevas plazas de jueces en Baleares

El Gobierno ha anunciado esta mañana la creación este año de trece nuevas plazas de jueces en Baleares, lo que reprsenta la mayor ampliación de la planta judicial en la historia.

Estas plazas se crean para reforzar los tribunales de instancia, así como otros órganos judiciales, como son las audiencias o el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Desde el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, se incide en que este refuerzo representa la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de su historia. Es más, se asegura que este amento de jueces en un solo año supone crear tantas plazas judiciales como en la última década, que se aprobaron 14 en total.

Desde el Gobierno se asegura que este representa “un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”.

El Gobierno creará, a nivel nacional, un total de 500 plazas de jueces y ello se debe a la ley de eficiencia del servicio público de justicia. Se trata de una ley que representa un nuevo modelo de organización de los tribunales. Se eliminan los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios, y se sustituyen por tribunales de instancia. Son órganos colegiados que están formados por diversos jueces, pero que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

Este nuevo modelo de organización de los tribunales permite crear una plaza de juez sin la necesidad de organizar un juzgado completo. Anteriormente, creación de un juzgado tradicional suponía un precio de alrededor de medio millón de euros. Ahora, nombrar solo al juez cuesta una quinta parte, es decir, unos 100 mil euros. Bajo estos parámetros económicos, el Gobierno afirma que la creación de las 500 unidades judiciales previstas para este año tendrá un coste de 55,7 millones. Con el modelo anterior supondría unos 260 millones.

El proyecto prevé que las trece nuevas plazas de jueces refuercen los tribunales de instancia de Palma, Ibiza, Inca y Manacor.

La distribución de las nuevas se ha realizado atendiendo criterios objetivos, como son la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma. También se ha tenido en cuenta los informes sobre la carga de trabajo que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades autónomas.

El Gobierno también incide en que, además de las 500 nuevas plazas de juez de este año, se está tramitando un proyecto de ley para ampliar y fortalecer la carrera judicial y fiscal. Para ello está previsto la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en un periodo de tres años. Asimismo, el Ministerio también tiene intención de reforzar los cuerpos de gestión procesal y administrativa, la tramitación procesal y el auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas que se aprobaron el pasado mes de diciembre.