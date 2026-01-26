Extranjeros en su propio país: así viven los españoles de la península en Mallorca

Los mallorquines los llaman forasters, una palabra que proviene del catalán fora (fuera) y que se puede traducir como “forasteros”. Generalmente se refiere a personas del territorio peninsular que viven en Mallorca. Y ya no son una excepción: según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, diciembre de 2025), alrededor del 28% de la población de la isla no nació en las Baleares, sino en la península.

El término se popularizó especialmente a partir de los años 50, cuando cada vez más personas de la península llegaban a la isla: primero para trabajar en la agricultura, luego en el turismo en auge y hoy, por ejemplo, en el sector sanitario. Sin embargo, foraster no es solo una categoría geográfica, sino un etiqueta social, a veces incluso de por vida. Puede aplicarse también a personas nacidas en Mallorca que no hablan catalán o que son percibidas como “no realmente mallorquinas”.

Normalmente el término no tiene connotación despectiva, sino más bien descriptiva; y aun así, su existencia revela mucho sobre cómo se define la pertenencia en Mallorca. ¿Por qué se mudan personas de la península a la isla y cómo se sienten en su nuevo hogar? Tres "forasters" relatan su experiencia en Mallorca.

Con perro y camper

Cuando Alba Herrador se mudó a Mallorca hace poco más de un año, fue principalmente por dos motivos: un buen trabajo y el deseo de vivir en un lugar con naturaleza bonita. Antes había pasado un año en Guadalajara, una ciudad de tamaño medio cerca de Madrid. Tras estudiar Ciencias Ambientales, en su Córdoba natal —una región con alta tasa de desempleo juvenil— apenas encontraba oportunidades laborales.

En Mallorca, la joven de 25 años se presentó para un puesto administrativo en una empresa que trabaja para el Govern balear. Las condiciones sonaban ideales: buen salario, horario fijo y suficiente tiempo libre para explorar la isla con su camper recién equipada y su perra Onara. Montañas, calas y atardeceres le parecían un regalo. Sin embargo, con los locales se sentía menos bienvenida.

“En el trabajo algunos compañeros me invitaron a un café de inmediato”, cuenta la andaluza. El inconveniente: la conversación era completamente en catalán, y apenas podía seguirla. La gente era amable, dice, pero tenía la sensación de que muchos no tenían mucho interés en hacer nuevas amistades.

Alba intentó integrarse. Se apuntó a un curso de catalán, lo abandonó y más tarde lo volvió a empezar. Hoy tiene claro que no se quedará de manera permanente en Mallorca. “Mi contrato dura hasta el verano de 2026”, dice. Después quiere probar de nuevo en la península o trabajar completamente online. Por un lado, porque siente que empieza a padecer un síndrome de isla; por otro, por el alto coste de vida y la difícil situación del mercado de vivienda, que desincentivan quedarse a largo plazo.

Alba y su perra Onara en Mallorca. / .

500 euros más al mes

Margarita Aguilera nunca pensó en mudarse a Mallorca. Se presentó a un puesto en un hospital privado de Palma más por curiosidad que por otra cosa, pero cuando llegó la entrevista, la oferta era demasiado buena para decir que no: sin turnos nocturnos, trabajo de lunes a viernes y 500 euros más al mes que en Valencia, donde trabajaba a la vez en un hospital público y uno privado. Incluso el hospital le ofreció un cuarto en piso compartido con tres enfermeras peninsulares más. “Mallorca no está lejos de Valencia. Unos treinta minutos de vuelo”, añade como argumento.

En el sector sanitario, muchos profesionales vienen de la península, ya que en la isla hay buenas oportunidades, incluso para quienes tienen poca experiencia. Margarita conoce a colegas que vienen un año a Mallorca para ganar dinero y adquirir experiencia profesional. “Hay contratos a largo plazo tanto en hospitales públicos como privados”, dice la joven de 25 años, quien en Valencia solo encontraba puestos en residencias de ancianos o contratos temporales. Situación similar a la de Andalucía, Murcia u otras regiones de las que provienen sus colegas.

El plan de Aguilera estaba claro antes de mudarse: trabajar hasta verano y luego volver. Pero después de dos meses cambió de opinión. En Palma se sintió muy bienvenida y conectó rápido con gente. No percibe una barrera entre peninsulares y locales. “Rechazo veo sobre todo hacia los turistas que se comportan de manera desconsiderada”, dice la enfermera. Para ella está claro: “Mallorca tiene mucho que ofrecer. No me iré pronto”.

Margarita, sanitaria de la península en Mallorca. / .

Echando de menos el sol

Brais (nombre cambiado por la redacción) estaba cansado del mal tiempo en Galicia, al norte de España. “Cuando llueve once meses al año, es bastante deprimente”, dice. Además, atravesaba una ruptura. Su deseo de vivir bajo el sol se hacía cada vez más fuerte. “En realidad quería mudarme a Canarias, pero había pocas ofertas en mi sector”, explica el ingeniero de software.

Tras once años viviendo en Mallorca, no se siente ni bienvenido ni rechazado por los mallorquines. Durante todo este tiempo ha hecho amigos de todo el mundo en Palma, pero no ha logrado un solo amigo mallorquín de pura cepa. Con mallorquines cuyos padres son forasters o que han vivido mucho en la península, resulta más fácil. “Puedes tener buena relación con mallorquines, pero al final a menudo solo queda en conocidos, no en parte de su círculo cercano”, afirma. Hoy lo acepta, aunque al principio le preocupaba.

Como ejemplo menciona el idioma. Como gallego, entiende la importancia del catalán para la identidad cultural: en Galicia también se habla gallego además del español. Sin embargo, en Mallorca esto genera cierta distancia en situaciones concretas. “En Galicia, si alguien no entendía todo en un grupo, trataba de hablar más despacio, traducir o preguntar si había entendido todo”, dice. En Mallorca, en cambio, notó lo contrario: ni siquiera se buscaba el contacto visual con el foraster. Al principio intentó aprender escuchando, hoy ya no le interesa.

Su trabajo lo podría hacer desde cualquier lugar del mundo con un ordenador. Por ahora, no planea abandonar la isla. “El pensamiento me viene de vez en cuando”, dice. La isla se llena demasiado en verano y la situación del mercado inmobiliario también le afecta. “Algunos amigos ya han regresado a la península”, comenta. Son personas en una situación similar a la suya: profesionales con buenos empleos que podrían tener una vida más cómoda con el mismo sueldo enla península. “No puedo descartar tener que dejar la isla algún día por los alquileres altos”, concluye, “pero seguro que volveré donde casi siempre hace sol”.