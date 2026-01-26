Escapadas románticas 'low-cost' para 2026: los destinos más baratos para viajar desde Mallorca este San Valentín
España, Alemania e Italia concentran las mejores ofertas para volar del 13 al 15 de febrero, con precios desde unos 30 euros incluso antes de aplicar el descuento de residente
Viajar en San Valentín no tiene por qué suponer un gran desembolso. Con motivo del fin de semana del 13 al 15 de febrero, varias ciudades nacionales e internacionales se sitúan entre las opciones más económicas para una escapada desde Mallorca, según una consulta realizada en la plataforma Skyscanner. Eso sí, los precios son orientativos y pueden variar en función de la demanda, la antelación con la que se reserve y la disponibilidad de plazas.
El análisis confirma que España sigue siendo la opción más barata, aunque también aparecen destinos europeos atractivos por debajo de los 100 euros, ideales para una escapada corta en pareja.
España, la apuesta segura y más económica
Los vuelos nacionales encabezan el ranking de precios. Madrid, Barcelona o Zaragoza pueden encontrarse desde unos 30 euros ida y vuelta, antes de aplicar el descuento de residente, lo que los convierte en opciones especialmente atractivas para un viaje exprés.
A estos destinos se suman Málaga, Alicante y Valencia, todas ellas por debajo de los 100 euros, ideales para quienes buscan un plan urbano con buen clima, gastronomía y paseos románticos. También Ibiza y Menorca aparecen entre las alternativas más asequibles.
Alemania, el destino internacional más barato
Para quienes desean cruzar fronteras, Alemania se posiciona como el país más económico para viajar desde Mallorca este San Valentín. Düsseldorf lidera la lista con vuelos desde 59 euros, seguida de Colonia por 61 euros, Hamburgo por 72 euros y Bremen por 84 euros.
Italia y Malta, romanticismo a buen precio
Italia tampoco se queda atrás. Bolonia se sitúa en torno a los 71 euros, mientras que Milán ronda los 92 euros, precios competitivos para dos destinos con una marcada identidad gastronómica y cultural.
Para quienes buscan algo distinto, La Valeta (Malta) aparece como una opción llamativa por unos 80 euros ida y vuelta, ideal para una escapada mediterránea con historia y mar.
Bruselas completa el listado europeo
Otra de las ciudades que entra en el radar de las escapadas económicas es Bruselas, con precios aproximados de 84 euros. Una opción interesante para combinar cultura, gastronomía y paseos por el centro histórico en un fin de semana corto.
