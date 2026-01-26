Educación en Baleares, un inicio de año en pie de guerra: familias y sindicatos claman contra la "improvisación" del Govern

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se enfrenta a un inicio de año marcado por el conflicto con prácticamente todos los estamentos de la comunidad educativa. Dos decisiones estratégicas de su departamento han encendido la mecha: la implantación generalizada de la zona única escolar para el curso 2026-2027 y el adelanto de las oposiciones docentes al mes de mayo.

Mientras la administración defiende estas medidas bajo el paraguas de la "libertad de elección" y la "eficiencia administrativa", familias, sindicatos y partidos de la oposición denuncian una hoja de ruta que, a su juicio, fomenta la segregación escolar y "maltrata al profesorado" por la falta de planificación y diálogo.

El cambio más profundo en la logística de las familias afecta a la forma en que se elegirán los centros. La Conselleria ha propuesto eliminar las subdivisiones internas en la gran mayoría de los municipios de Mallorca. Además de Palma, localidades como Pollença, Santa Margalida, Sóller, Son Servera o Santanyí dejarán de tener zonas diferenciadas entre sus núcleos urbanos y sus áreas costeras o rurales. Desde Educación se justifica técnicamente la decisión arguementando que "esta medida facilita la libertad de las familias a la hora de elegir centro educativo". Se basan en el "éxito" de Ciutat, donde con solo dos zonas, el 95% de los alumnos de 4º de Infantil obtuvieron plaza en su primera opción este curso. Sin embargo, lo que para Vera es un éxito logístico, para expertos y sindicatos es una amenaza directa a la equidad.

El fantasma de los "guetos" escolares

En una mesa redonda organizada el pasado miércoles por el sindicato STEI, bajo el título Experiencias de escolarización equilibrada, la comunidad educativa fue tajante. Mercè Morey, profesora de Pedagogía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), advirtió que la segregación escolar es "altamente discriminatoria" y que la zona única no hará sino agravar estas desigualdades. Según Morey, la administración está lanzando un "mensaje envenenado".

En este foro se pusieron ejemplos de éxito en la reversión de la segregación, como el caso del CEIP Sa Torre en Manacor. Su directora, Maria Esperança Nicolau, recordó cómo en 2015 el centro tenía un 95% de alumnado de origen foráneo y cómo el trabajo por un reparto equitativo fue una decisión para cohesionar los barrios. Los críticos temen que la zona única borre este progreso, permitiendo que ciertos centros concentren al alumnado más vulnerable mientras otros seleccionan, directa o indirectamente, a los más acomodados.

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA) ha sido una de las voces más críticas. Denuncian que la escuela de proximidad desaparece y que el sistema generará inseguridad. "Te encontrarás con que tal vez no tengas plaza en el colegio de tu barriada, a una distancia donde puedas ir a pie, porque alguien que vive a tres kilómetros lo ha pedido y tiene los mismos puntos que tú", lamentan desde la federación.

Este modelo también tiene implicaciones ambientales y de conciliación. Al diluirse las zonas -critican- se incentiva el uso del coche frente a los caminos escolares seguros. Localidades como Manacor, donde núcleos como Porto Cristo o S’Illot (a 12 kilómetros de distancia) compartirán zona, plantean dudas logísticas: "¿Qué van a hacer? ¿Van a poner transporte escolar?", cuestionan desde el PSIB, alertando de un posible caos de movilidad y desarraigo de los barrios.

"Un sistema competitivo"

Los sindicatos docentes han cerrado filas contra la zonificación. Alternativa Docent manifiesta un "rechazo frontal" a lo que consideran una medida para desplazar recursos y prestigio hacia la educación concertada. En un comunicado contundente, señalan que la libertad de elección es un espejismo: "sólo es real para quien ya parte de una posición de privilegio", detallan. Exigen que se mantenga una planificación que sitúe a la escuela pública como el eje vertebrador y se evite que los centros públicos se conviertan en "contenedores de todas las desigualdades" mientras otros centros seleccionan alumnado de manera directa o indirecta.

Oposiciones en mayo: El nuevo rompecabezas docente

Si la zona única ha encendido el debate social, el adelanto de las oposiciones ha provocado un terremoto en los claustros. El conseller Vera encendió la mayor de las fogatas el pasado lunes, que las pruebas, tradicionalmente celebradas a finales de junio, comenzarán el 9 y 10 de mayo. En detalle, la idea es, según el calendario mostrado en la última Mesa sectorial, que el acto de presentación y primera prueba de la parte A sea el día 9, que la primera prueba de la parte B sea el día 10, que el inicio de las actuaciones de la segunda prueba sea el día 1 de junio, la publicación de calificaciones definitivas sea el día 19, el inisio de la fase de concurso ese mismo día, y la publicación de puntuación global y aspirantes seleccionados sea el 29 de junio.

El objetivo de la Conselleria es finalizar los exámenes antes de julio para dedicar ese mes a las adjudicaciones. "Nuestro objetivo ha de seguir siendo conseguir que todas las vacantes estén cubiertas para el inicio de curso y que todos los trámites se hagan antes de agosto", aseguró el conseller.

Desde el sindicato STEI la postura es de cautela, pero con críticas severas a las formas. Aclaran que no se oponen por sistema al cambio de fecha, pero sí a la ejecución actual: "Pensamos que el anuncio de hacerlo ahora no es prudente ni bueno. No se puede ni improvisar ni imponer una decisión de este tipo, se tiene que negociar".

No sabemos cómo va a afectar esto a los centros docentes. Hacerlo por las tardes, cuando hay clases... no lo vemos posible porque pensamos que no se han calculado las diferentes situaciones STEI

El sindicato pone el foco en el estrés que esto genera en los aspirantes, quienes ya tenían sus calendarios cerrados. "El personal que está preparando las oposiciones ya tiene sus tiempos marcados y casi a final de mes de febrero modificar las fechas de las oposiciones es algo delicado", explican. Además, advierten sobre la viabilidad de los exámenes: "No sabemos cómo va a afectar esto a los centros docentes. Hacerlo por las tardes, cuando hay clases... no lo vemos posible porque pensamos que no se han calculado las diferentes situaciones".

Una consulta masiva

Para pulsar la opinión real del colectivo, el STEI ha lanzado una consulta que ya arroja resultados contundentes. "Tenemos en estos momentos unas 700 respuestas y casi un 70% son negativas, en contra de que las oposiciones se avancen al mes de mayo", revela el sindicato. Según explican, el argumento del Govern de que esto facilitará que el 1 de septiembre todo esté listo "no se sostiene", ya que temen que el cambio genere "más problemas que beneficios". Además, desde el sindicato denuncian opacidad en la Mesa Sectorial celebrada recientemente: "No nos dieron ningún tipo de información, no teníamos ningún borrador de antemano".

El rechazo es unánime en el resto del arco sindical. ANPE advierte que adelantar la fecha con tan poca antelación tendrá un "efecto disuasorio", provocando una bajada de la participación. Por su parte, el sindicato UOB Ensenyament califica a los opositores como las "nuevas víctimas de la improvisación". Sostienen que el funcionamiento de los centros se verá gravemente afectado al coincidir las oposiciones con la evaluación final. "Es un cambio sustancial que debería proponerse, en todo caso, a partir del curso 2026-27", señalan desde UOB.

Incluso el sindicato SIAU ha sido más duro, calificando la decisión de "muestra de irresponsabilidad y falta absoluta de consideración". Denuncian que las pruebas coincidirán con los exámenes finales del alumnado, creando un "caos organizativo" que afectará directamente a la atención educativa de los estudiantes durante los dos últimos meses lectivos.

Un mapa de plazas y tribunales bajo presión

Se prevé una convocatoria de 643 plazas, centrada mayoritariamente en Mallorca (410 plazas) y en las etapas de Secundaria y Bachillerato (430 plazas). Antoni Vera también busca incentivar la formación de tribunales, elevando el porcentaje de voluntarios al 75% y aumentando las indemnizaciones, una medida que UOB teme que pueda "perpetuar" a ciertos docentes en los tribunales, poniendo en duda la objetividad.

La situación en las Pitiusas sigue siendo el "talón de Aquiles" del sistema, debido a la crisis de la vivienda que dificulta cubrir las vacantes. Vera ha reconocido que las plazas en estas islas están "muy condicionadas" y que se necesitan indemnizaciones adecuadas para atraer docentes. Sin embargo, para los sindicatos, el adelanto de las oposiciones solo añade más presión a un sistema que ya está al límite.

El conseller ha decidido jugar fuerte este 2026. Al unificar las zonas escolares, apuesta por un modelo de 'libre mercado' educativo que choca frontalmente con la visión de sindicatos y familias. Al adelantar las oposiciones, prioriza la logística administrativa sobre la estabilidad de los preparadores y los centros. La comunidad educativa balear se encuentra ahora mismo en un proceso de alegaciones y consultas que promete ser convulso.