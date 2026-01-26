El Consell ofrece ayudas para proyectos participativos

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar proyectos de participación ciudadana que se desarrollen en la isla. Esta línea de ayudas tiene como finalidad reforzar los procesos de debate, deliberación e implicación activa de la ciudadanía en los asuntos colectivos. La convocatoria respalda iniciativas que promuevan una participación real y estructurada, con capacidad de incidir en el desarrollo comunitario y en la mejora de las políticas públicas. Las ayudas se articulan en dos líneas diferenciadas. Por un lado, una línea destinada a los ayuntamientos de Mallorca de menos de 60.000 habitantes, dotada con 100.000 euros. Por otro, una línea dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro, con una dotación de 55.000 euros.