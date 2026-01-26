Subvenciones
El Consell ofrece ayudas para proyectos participativos
El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a apoyar proyectos de participación ciudadana que se desarrollen en la isla. Esta línea de ayudas tiene como finalidad reforzar los procesos de debate, deliberación e implicación activa de la ciudadanía en los asuntos colectivos. La convocatoria respalda iniciativas que promuevan una participación real y estructurada, con capacidad de incidir en el desarrollo comunitario y en la mejora de las políticas públicas. Las ayudas se articulan en dos líneas diferenciadas. Por un lado, una línea destinada a los ayuntamientos de Mallorca de menos de 60.000 habitantes, dotada con 100.000 euros. Por otro, una línea dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro, con una dotación de 55.000 euros.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar