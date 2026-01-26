Los Cercle d'Economia ven "claramente mejorable" la propuesta de financiación del Gobierno

El Cercle d’Economia de Mallorca y el Cercle d’Economia de Menorca han advertido de que la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es “claramente mejorable” y presenta resultados aún muy inciertos, con aspectos positivos, pero también con elementos que podrían agravar el déficit fiscal de Baleares.

En una nota de opinión conjunta emitida este lunes, ambas entidades señalan que la propuesta incorpora algunas “luces”, como la agilización y simplificación del modelo y una menor desviación entre territorios, pero subrayan que también contiene “sombras” relevantes que no atienden adecuadamente la realidad específica de las Islas Baleares.

Los Cercle d’Economia destacan que, aunque la propuesta incrementa ligeramente la financiación actual de la comunidad, el sistema no ajusta correctamente la población por necesidades de gasto, al no tener en cuenta factores estructurales como la insularidad, el rápido crecimiento demográfico, la población flotante, la estacionalidad económica, la ordinalidad o el coste de la vida, históricamente más elevado en el archipiélago.

Según exponen, si se atiende a las cifras facilitadas por el propio Ministerio, el saldo entre lo que Baleares recibiría con la nueva propuesta y lo que le correspondería aportar vía impuestos resulta “claramente negativo”, lo que, a su juicio, profundizaría el déficit fiscal en lugar de contribuir a aliviarlo.

Las entidades advierten además de que la evaluación definitiva del impacto del nuevo modelo dependerá de conocer los detalles que todavía están pendientes de concretar, por lo que consideran imprescindible analizar con cautela el desarrollo final de la propuesta.

Desde la sociedad civil insular, los Cercle d’Economia defienden la necesidad de mantener una actitud “vigilante, proactiva y colaborativa”, similar a la que ya permitió en el pasado pasar de la cola a la media en el modelo de financiación aprobado en 2009.

En este sentido, reclaman que los representantes políticos de Baleares se sumen a un acuerdo que permita lograr una mejora “real, estable y efectiva” de la financiación autonómica, aprovechando la actual ventana de oportunidad.

El objetivo, concluyen, es garantizar que la contribución de Baleares a la cohesión territorial no impida financiar de manera adecuada los servicios públicos fundamentales del archipiélago.

Los Cercles d’Economia recuerdan que, desde hace décadas, vienen reclamando de manera insistente la unión de fuerzas entre partidos políticos, instituciones y agentes sociales con el objetivo de alcanzar un sistema de financiación que sea transparente, adecuado y justo para las Islas Baleares.

A su juicio, solo a través de un acuerdo amplio y sostenido en el tiempo será posible garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y responder a las necesidades específicas del archipiélago, asegurando así el bienestar de la ciudadanía balear.