Cae la firma de hipotecas en Baleares mientras sube el importe de los préstamos

El mercado hipotecario pierde impulso en Baleares durante el mes de noviembre. La firma de hipotecas sobre viviendas desciende un 9,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y se queda en 747 operaciones, lo que confirma un enfriamiento de la actividad pese al aumento del dinero que se mueve en cada préstamo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída se acentúa en la comparación mensual. Frente a octubre, el número de hipotecas firmadas en las islas retrocede un 28,4%, una bajada significativa que refleja una menor actividad en el cierre del año. En contraste con este descenso de operaciones, el importe de los préstamos aumenta. En noviembre, las entidades conceden en Baleares 243,23 millones de euros para la compra de vivienda, un 19,26% más que hace un año. No obstante, respecto al mes anterior, el capital prestado baja un 11,9%, en línea con la menor firma de hipotecas.

Si se amplía el análisis al conjunto de fincas, en Baleares se constituyen 1.033 hipotecas, con un capital total de 391,5 millones de euros. De ese volumen, 58 operaciones corresponden a fincas rústicas y 975 a fincas urbanas. La vivienda sigue concentrando la mayor parte del mercado. De las 975 hipotecas sobre fincas urbanas, 747 se formalizan sobre viviendas, mientras que cinco afectan a solares y 223 a otro tipo de inmuebles urbanos.

La actividad de cambios contractuales se mantiene en niveles bajos. Solo seis hipotecas cambian de entidad financiera mediante subrogación al acreedor y en 21 operaciones cambia el titular del préstamo. De las 211 hipotecas que modifican sus condiciones, 184 lo hacen mediante novación. En paralelo, el volumen de cancelaciones sigue siendo elevado. En noviembre se cancelan 1.155 hipotecas en Baleares, de las cuales 816 corresponden a viviendas, 64 a fincas rústicas, 265 a fincas urbanas y 10 a solares.

En el contexto autonómico, Baleares registra el peor comportamiento interanual en la firma de hipotecas sobre viviendas. Cantabria, la Comunitat Valenciana y Andalucía lideran los incrementos, mientras que tras Baleares se sitúan Aragón y Madrid, con descensos más moderados. En cuanto al importe del capital prestado, este crece en prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo en Aragón, lo que refuerza una tendencia general: menos hipotecas, pero por importes cada vez más elevados.