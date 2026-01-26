Banca March repite en 2025 como el banco español en el que más confían los clientes
Banca March es el banco español en el que más confían los clientes, según los resultados del Benchmarking de satisfacción de clientes en el sector financiero de 2025, elaborado por la consultora Stiga CX, una distinción que revalida por tercer año consecutivo.
La entidad resalta que ha obtenido unos resultados "históricos" que la sitúan entre las tres primeras posiciones en "prácticamente todos" los atributos medidos.
Así, este esta nueva edición, la entidad ha alcanzado la primera posición en un total de seis categorías: por un lado, en materia de confianza, repite como mejor entidad por tercera vez consecutiva tras lograr una nota de 8,74 sobre 10. En el ámbito de la solidez y solvencia, también mantiene el primer puesto desde 2022, con una puntuación en 2025 de 9,04.
Igualmente, revalida su primera posición en satisfacción con la oficina con una nota de 9, y en resolución de incidencias, mejorando su puntuación a 6,79.
Además, como novedad, este año se alza con el primer puesto en cajeros automáticos, con una nota del 7,83, y en recompra, un indicador que mide la intención del cliente de volver a contratar productos y servicios del banco, En este aspecto, alcanza una puntuación de 7,51.
Estos resultados se completan con segundas posiciones en atributos como el Net Promoter Score (NPS), que mide la predisposición de los clientes a recomendar el banco, la satisfacción global con la entidad, la valoración del gestor o el compromiso social.
"Estos magníficos resultados son el reflejo de la solidez de un modelo de negocio único, basado en tres pilares fundamentales: altísima solvencia, rentabilidad a largo plazo y asesoramiento responsable. El objetivo de Banca March es continuar siendo el banco más solvente del sistema financiero español y liderar la industria en tecnología para el asesoramiento, siempre a través de los gestores mejor preparados del sector", destaca la entidad.
