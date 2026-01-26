El Ayuntamiento de Palma, en el punto de mira: aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones

Un grupo de 16 aspirantes al proceso selectivo para la cobertura de 26 plazas de bombero/a-conductor/a del Ayuntamiento de Palm denuncia públicamente una situación de falta absoluta de transparencia, incumplimiento de plazos, ausencia de planificación y posible arbitrariedad, en un proceso que se prolonga desde hace más de dos años desde la publicación de las bases. Los aspirantes consideran que el desarrollo de la oposición vulnera de forma directa la doctrina casacional del Tribunal Supremo fijada en la Sentencia de la Sala Tercera de 27 de enero de 2022 (rec. 8179/2019).

Esto lo dice uno de los afectados: Bomberos no salen opos desde 2020. Hacen faltan muchos bomberos, cada 4 5 añps. Muchas años preparando para que ahora nos canvieb las reglam Por lo menos la gente sabe planificarse si vida sin saber la fecha exacta, cuanto debe dejar un trabajo. En esta opo nunca se publico ningún tipo de planificación. De repente cambiaron lo que se había hecho exámenes. El día de psicotécnico o personalidad no publicaron notas. Solo publicaron teorica.

Un grupo de 16 aspirantes al proceso selectivo para cubrir 26 plazas de bombero/a-conductor/a del Ayuntamiento de Palma ha denunciado públicamente una situación de falta absoluta de transparencia, incumplimiento de plazos, ausencia de planificación y posible arbitrariedad en el desarrollo de la oposición, cuyas bases se publicaron hace más de dos años.

Los afectados consideran que el proceso vulnera de forma directa la doctrina del Tribunal Supremo fijada en la Sentencia de la Sala Tercera de 27 de enero de 2022, que establece que los criterios de valoración y corrección de las pruebas selectivas deben estar fijados y publicados con carácter previo a su realización. La sentencia advierte de que la ausencia de estos criterios constituye un vicio sustancial que puede determinar la nulidad de la prueba, al vulnerar los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

Según denuncian, en este proceso no se publicaron los criterios de valoración, pese a que el propio tribunal calificador anunció por escrito, días antes de las pruebas, que dichos criterios y los puntos de corte serían comunicados con antelación al inicio de los ejercicios. Esta información nunca fue facilitada, por lo que los aspirantes realizaron las pruebas sin conocer las reglas de evaluación.

Los afectados recuerdan que esta exigencia legal ya fue aplicada al propio Ayuntamiento de Palma. En concreto, la Sentencia 232/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma obligó a repetir íntegramente las pruebas psicotécnicas y de personalidad a un aspirante a bombero por no haberse publicado previamente los criterios. Tras repetir las pruebas, el aspirante fue declarado “APTO” y actualmente es bombero en activo.

La falta de criterios contrasta, según señalan, con otros procesos selectivos recientes, como la oposición unificada de Policía Local, en la que se publicaron hasta 14 páginas de criterios de valoración, detallando de forma exhaustiva la evaluación de cada prueba.

Las dieciséis personas afectadas realizaron las pruebas psicotécnicas, test de personalidad y entrevistas personales sin haber sido informadas previamente de los criterios de evaluación, parámetros valorables, sistema de corrección ni nivel mínimo exigido. Además, el tribunal fue emitiendo aclaraciones sobre la entrevista personal cuando muchos aspirantes ya la habían realizado, alterando las reglas del proceso una vez iniciada la evaluación.

La Administración sostiene que la memoria técnica fue leída en clase, pero los aspirantes aseguran que dicha lectura fue parcial e incompleta, que no incluía la totalidad de los criterios y que, en cualquier caso, no fue publicada oficialmente por ningún medio que garantizara su conocimiento general y en condiciones de igualdad.

Asimismo, denuncian que la calificación de “NO APTO” se comunicó sin motivación individualizada ni desglose de resultados, lo que impidió formular alegaciones de forma efectiva y generó una situación de indefensión. El test de personalidad y la entrevista personal —que forman parte de una misma prueba psicotécnica eliminatoria— se realizaron con aproximadamente un año de diferencia, lo que, según los afectados, invalida técnicamente la evaluación por falta de fiabilidad.

Pese a haber sido calificados como “NO APTOS”, los aspirantes continuaron realizando pruebas físicas, de herramientas y de fobias, todas ellas superadas con resultado favorable. La calificación definitiva les fue comunicada más de un año después, tras haber asumido importantes costes económicos, físicos y emocionales.

A todo ello se suma, según denuncian, el perjuicio personal y profesional derivado de la falta de información y de decisiones claras, que les ha impedido planificar su futuro laboral durante años y les ha hecho perder otras oportunidades de empleo.

Por todo ello, los aspirantes solicitan la publicación de los criterios de evaluación anunciados y nunca facilitados, así como la repetición de las pruebas con todas las garantías legales, sin necesidad de verse obligados a acudir a la vía judicial. Advierten de que una resolución judicial dentro de varios años no compensaría el perjuicio ya causado.

Uno de los aspirantes explica que el Ayuntamiento no convocaba oposiciones de bombero desde 2020, pese a la falta de efectivos. “Normalmente las oposiciones salen cada cuatro o cinco años y, aunque no se sepa la fecha exacta, al menos la gente puede planificarse: cuándo dejar un trabajo o cómo organizar su vida. En esta oposición no se publicó ningún tipo de planificación”.

Relata que tras realizar dos exámenes teóricos en octubre de 2024, uno de ellos de legislación, solo se publicaron las notas del teórico, mientras que del psicotécnico y del test de personalidad no se informó de ningún resultado. “Pasó más de un mes sin noticias. Mientras tanto teníamos que seguir entrenando porque no sabíamos si habíamos aprobado o no”.

El aspirante denuncia que acudieron a las pruebas psicotécnicas “sin ningún criterio de valoración publicado”. “Es lo más básico: si no publicas los criterios ni las notas, da la sensación de que el tribunal puede hacer lo que quiera. Si quieres ser transparente, publicas los criterios con antelación”.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 no se publicó ninguna calificación psicotécnica y, aun así, en abril se convocaron las pruebas físicas. “Hicimos las pruebas físicas cuando ya estábamos suspendidos desde octubre, aunque no lo sabíamos. Seguíamos pagando academia, nutricionista y preparación física”.

“Ha sido una pérdida de dinero enorme y, sobre todo, de tiempo. Es un año de mi vida que me han quitado. Si he suspendido, que me lo digan. Hemos estado un año perdido, suspendidos desde octubre sin saberlo”, concluye.

Uno de los afecatos: "Es indignante He perdido un año de mi vida haciendo el imbecil