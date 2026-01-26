Adjudican dos contratos para valorar a más de 14.000 personas con discapacidad

La dirección General de Atención a la Dependencia ha adjudicado dos contratos que permitirán agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad en Baleares.

Los acuerdos, con una duración inicial de dos años y un importe total de 2,37 millones de euros, han sido concedidos al Hospital Sant Joan de Déu y a la empresa Emocional Technologies 22, y forman parte del Plan de choque impulsado por el Govern para reducir las listas de espera en materia de discapacidad y dependencia.

El Hospital Sant Joan de Déu gestionará seis equipos de valoración que realizarán 14.400 evaluaciones completas, mientras que Emocional Technologies 22 se encargará de tres valoradores , uno en Mallorca, otro en Menorca y otro en Ibiza, que llevarán a cabo 7.200 valoraciones complementarias. En total, se prevé realizar 21.600 valoraciones en el conjunto del archipiélago. Los contratos contemplan la incorporación de 16 profesionales, entre médicos, psicólogos y trabajadores sociales, distribuidos entre las cuatro islas. Su labor consistirá en realizar las valoraciones y elaborar los informes técnicos previos al reconocimiento oficial del grado de discapacidad, que posteriormente serán revisados por el órgano de valoración y asesoramiento dependiente de la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Estas incorporaciones se suman a las 33 nuevas plazas estructurales que se están cubriendo en la Dirección General, y cuyos profesionales ya reciben formación específica para garantizar la calidad del servicio. La pasada semana, treinta de ellos participaron en una sesión sobre el uso de la herramienta digital Baredi, impartida por técnicos especializados del órgano de valoración.

“Estas incorporaciones de profesionales son una pieza clave para reducir los tiempos de espera y garantizar el derecho de todas las personas a recibir su valoración de grado”, destacó la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien subrayó que el objetivo del Govern es que “nadie quede atrás.