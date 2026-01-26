Hasta 442 viviendas de Baleares en venta están okupadas, el 1,5% del total

Hasta 442 viviendas de Baleares que se encuentran a la venta están okupadas, un 1,5% del total, según un estudio publicado esta semana por el portal Idealista, que señala la okupación como un problema creciente en España que afecta a 24.058 viviendas, con un aumento del 4,6% solo en el último trimestre del año 2025.

En Baleares, no obstante, la problemática ha experimentado una leve mejoría en el último trimestre del año, al descender un 6,8%.

El mismo estudio concentra la mayor parte del problema de la okupación en Palma, donde hasta 170 viviendas a la venta sufren el problema de la okupación, que representa el 2,3% del total. De este modo, Palma se convierte, en términos absolutos, en la séptima capital de provincia española donde mayor alcance tiene la okupación de viviendas a la venta, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Málaga y Almería, y por delante de Alicante, Valencia, Bilbao o Zaragoza.

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, "los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de suponer un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más", considera. «Resulta desolador ver cómo aumentan los propietarios que deciden vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia. Supone un enorme fracaso como sociedad la sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario renuncia a pelear por sus derechos, pero el hecho de que cada día que pasa sean más no debería llevarnos a asumirlas como parte de la realidad del mercado, sino provocar una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema», considera.

El informe también pone de relieve que la desprotección de los propietarios de viviendas en alquiler contra la okupación ilegal de sus viviendas, ya sea por usurpación o por morosidad, está propiciando un traslado de la oferta de alquiler a la de compraventa, con las dificultades que en muchas ocasiones conlleva por el mal estado de estas y por las dificultades de acceso a las mismas.

El 2% de las viviendas a la venta ocupadas están en Baleares

Los datos del estudio revelan que el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%.

Murcia y Madrid disponen cada una del 7% de esta oferta, mientras que Castilla-La Mancha se queda en el 4%. La distribución por comunidades se completa con el 3% de Canarias y el 2% de Baleares. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este listado.

Noticias relacionadas

Como curiosidad, Soria es la única capital de provincia donde no hay viviendas okupadas en el mercado de compraventa. n