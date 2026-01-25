Usuarios del tren en Mallorca: «No somos paquetería, la tecnología no basta»

Hay un vídeo del accidente ferroviario de Adamuz que ha corrido como la pólvora, el del interventor del tren Iryo. Da instrucciones a los pasajeros con gran serenidad para que se mantengan dentro de los vagones y ahorren batería del móvil. Todavía no se conocía la magnitud de la tragedia. «Confiad en nosotros», dice.

Esa figura, comúnmente conocida como la del revisor «se está perdiendo», lamenta Ricardo Mas, presidente del presidente del comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Guillem Ramis, vecino de Santa Maria, viajaba en el tren el pasado 2 de enero cuando un incendio paralizó el servicio entre Palma e Inca, por un cortocircuito en la subestación eléctrica situada junto a la estación de Consell-Alaró, al parecer provocado por la mordida de una rata. El presidente de la Asociación de Usuarios del Tren relata cómo tuvo que afrontar el maquinista la situación: «Estaba solo, salía de la cabina para venir a darnos información, a la vez hablaba por teléfono, nos pedía que no bajáramos del tren por seguridad —había gente tentada a hacerlo—. En fin, no daba abasto».

Este ejemplo escenifica cómo se está devaluando el servicio ferroviario con la pérdida de una figura que ha sido clave en la historia del ferrocarril.

Es la punta del iceberg de las demandas de los trabajadores del SFM y de los usuarios del tren, pero una pieza clave. «Los interventores en plantilla son insuficientes. Se ha decidido que el maquinista, con toda la responsabilidad que tiene, puede ir en cualquier condición en solitario y en muchas debería ir acompañado», advierte Mas.

También queda poca gente en las taquillas. «Es penoso en algunas como las de Inca o Palma que a veces están cerradas», añade el representante de los trabajadores.

«Hay cosas —dice Ramis— que la Administración no entiende. Los usuarios no somos paquetería y la tecnología no nos basta. A veces necesitamos contacto humano. Sobre todo cuando hay fallos».

Mil trabajadores y mas de 30 estaciones

Guillem Ramis es «usuario diario del tren desde hace cuarenta años». Imposible que no eche la mirada atrás. Recuerda que en lugar de 80 kilómetros de recorrido el ferrocarril tenía 250 kilómetros. Había «más de mil personas trabajando y treinta y pico estaciones, con urinarios y brigada de mantenimiento en casi todos los pueblos». Y convoyes de diez o doce vagones. «Ahora lo máximo son cuatro».

El portavoz de los usuarios agradece «la pericia de los maquinistas» y lamenta que «cuando más pasajeros y tránsito hay» decaiga el mantenimiento. «¿Cómo puede ser que un tren llegue diez minutos tarde? Se solapan las frecuencias». Reclaman incrementarlas en horas punta, trenes nocturnos, más vagones o ampliar la red, entre otras demandas.

«¿Por qué los trenes nuevos van a 80 kilómetros por hora cuando podrían ir a 100?», pregunta Mas. «Sospechamos que la garantía de esos trenes viendo el estado de la vía no lo permite», dice el líder de los trabajadores. Pide «más transparencia, celeridad en las soluciones y que se escuche a los profesionales».

«Hay interés en hacer actuaciones con grandes inversiones e impacto mediático», critica Ramis, cuando «no se puede inaugurar nuevas infraestructuras e instalaciones con el mismo mantenimiento». Los usuarios claman por «confort y seguridad».

Pantallas informativas y megafonía que no van

Desde la Asociación de Usuarios del Tren reclaman más inversión en personal y medidas de seguridad tras el accidente de Adamuz , a la vez que se defiende que el transporte ferroviario: «El más seguro, rentable, eficiente, inclusivo, sostenible, el que menos contamina y destruye territorio». Por ello piden que se siga invirtiendo «en la mejora de la seguridad, la capacidad, el confort y la ampliación de la red ferroviaria sin deshumanizar el servicio».

El pasado 9 de enero la entidad celebró su asamblea general. El listado de «demandas históricas» es largo, con 27 en concreto. Entre ellas algunas están a la vista de «todo el mundo».

Trenes que circulan con las pantallas informativas apagadas, megafonía que no funciona —consideran «urgente» estos dos arreglos—, desinformación cuando hay incidencias o mala señalización nocturna de las estaciones, lo que provoca que haya gente que no identifica dónde se tiene que bajar.

Piden ajustar los horarios de los buses lanzadera a las frecuencias «reales» del tren. Estas son algunas de sus propuestas. La nueva junta, presidida de nuevo por Guillem Ramis, prevé reunirse con el conseller José Luis Mateo para presentarle la lista actualizada.