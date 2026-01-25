Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca reclaman un comité de seguridad desde 2022

«Llevan tiempo que minimizan todo lo que denunciamos e incluso a veces nos ridiculizan», se queja Ricardo Mas, presidente del comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en alusión a la seguridad en los trenes. Sin embargo, el choque de los dos convoyes el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos, más el accidente de Gelida (Barcelona) trae a primera plana el asunto. «Es el momento de sacar todo lo que llevamos recopilando —preparan un dosier— y hacerse fuerte para que cambie alguna cosa». Entre ellas, los trabajadores quieren que cristalice la creación de un organismo de seguridad que analice los incidentes y accidentes. Aseguran que lo demandan desde abril de 2022.

El Govern sostiene que ese comité interno de gestión de la seguridad ferroviaria está «bastante avanzado». En octubre se incorporaron dos ingenieros industriales para ocupar las nuevas figuras de responsable de seguridad de la línea y de responsable de seguridad móvil. Cuando termine su formación estará constituido. Será «la primera vez que SFM tiene un personal dedicado exclusivamente a seguridad», aseguran desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El comité de empresa de SFM ha hecho pública su «profunda preocupación» por la situación de la seguridad de los trenes en el conjunto del Estado español, pero también en la isla. Este lunes 26 la plantilla celebra una asamblea para valorar medidas de presión.

La alerta se ha ido disparando «desde que se decidió la pasada legislatura incrementar las frecuencias porque había demanda de pasajeros por el tema del incremento de los carburantes», dice Mas. «Luego la gratuidad del transporte trajo más presión sobre lo que ya estaba tensionado: vías, plantilla y vehículos».

Los representantes de los trabajadores cuestionan «la inversión millonaria» en seguridad a la que aludía estos días el Govern. «Ya iba en el paquete» de la legislatura de Francina Armengol, cuando se «apalabró» crear un departamento de seguridad en el SFM.

Ese nuevo organismo es el que tendría que estar pendiente de «todos los temas técnicos, de seguridad, para estudiar todos los incidentes y ser el máximo puntal en prevención».

En la actualidad sin ese comisión cuando hay un incidente se comunica «por teléfono y queda a la buena de Dios que se haga o no un reporte y haya un seguimiento». Mas lamenta que ese protocolo se haya «dejado aparcado» mientras se están llevado a cabo «macroproyectos». Apunta al sistema europeo de gestión y control del tráfico ferroviario (ERTMS, por su sigla en inglés) dotado con 51 millones que se está ejecutando por fases, primero en el metro y seguirá en el resto de líneas del tren hasta 2028.

La Conselleria, por su parte, alega que con los dos ingenieros en la plantilla pública se avanzará en implementar ese sistema que demandan los trabajadores y que permitirá «evaluar riesgos, definir medidas preventivas y asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad en la operación ferroviaria».

Se agrega que se ha iniciado la implantación de una comisión interna de seguridad en la circulación con representación del comité de empresa.