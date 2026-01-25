Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
El ganador es elegido por los lectores de la prestigiosa revista
EFE
Calvià ha sido nominada por la revista National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en la III edición de los Premios de los Lectores 2025, un reconocimiento otorgado por votación directa de los lectores de la publicación, ha informado este domingo el consistorio.
La nominación distingue a los destinos que sobresalen por la calidad de su oferta turística, la innovación y la capacidad de ofrecer experiencias singulares a los viajeros.
En este caso, el reconocimiento pone el foco en el modelo turístico de Calvià, consolidado como referente de sol y playa gracias a sus más de 50 kilómetros de costa, con 15 playas que cuentan con la Q de Calidad Turística, además de calas de aguas cristalinas y un entorno natural preservado.
Asimismo, la candidatura valora el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la excelencia en los servicios y la mejora continua de su oferta turística, aspectos que han contribuido a reforzar su posicionamiento como uno de los principales destinos de playa del país.
La votación permanecerá abierta hasta el 21 de febrero a través de la web oficial de la revista, mientras que el anuncio de los ganadores está previsto para el 22 de abril.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar