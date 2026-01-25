Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025

Calvià ha sido nominada por la revista National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en la III edición de los Premios de los Lectores 2025, un reconocimiento otorgado por votación directa de los lectores de la publicación, ha informado este domingo el consistorio.

La nominación distingue a los destinos que sobresalen por la calidad de su oferta turística, la innovación y la capacidad de ofrecer experiencias singulares a los viajeros.

En este caso, el reconocimiento pone el foco en el modelo turístico de Calvià, consolidado como referente de sol y playa gracias a sus más de 50 kilómetros de costa, con 15 playas que cuentan con la Q de Calidad Turística, además de calas de aguas cristalinas y un entorno natural preservado.

Asimismo, la candidatura valora el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la excelencia en los servicios y la mejora continua de su oferta turística, aspectos que han contribuido a reforzar su posicionamiento como uno de los principales destinos de playa del país.

Noticias relacionadas

La votación permanecerá abierta hasta el 21 de febrero a través de la web oficial de la revista, mientras que el anuncio de los ganadores está previsto para el 22 de abril.