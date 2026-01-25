La borrasca Ingrid sacude Mallorca y obliga a activar la alerta naranja

La borrasca Ingrid ha obligado a activar este domingo la alerta naranja en la costa sur de Mallorca por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que en esta zona de la isla se esperan rachas de más de 80 kilómetros por hora y olas que podrían superar los 5 metros de altura.

El temporal afecta también al norte y el levante de la isla. En estas zonas, la Aemet mantiene activo el aviso por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. Además, en la Serra de Tramuntana habrá tormentas fuertes, que que podrían ir acompañadas de granizo pequeño.

Parques cerrados en Palma

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Palma ha decidido cerrar al público, entre las 14 y las 24 horas de hoy, los parques de Bellver y del Passeig Sagrera.

Además, también permanecerán cerrados los parques de Can Terrers y la Ribera para evitar riesgos por la posible caída de ramas, árboles u otros elementos que puedan desprenderse debido a las fuertes rachas de viento que se esperan en las próximas horas.

El lunes baja la intensidad, pero sigue la alerta

Los efectos de Ingrid continuarán notándose el lunes, aunque con menos intensidad. No obstante, la Aemet mantendrán activada la alerta amarilla en toda la costa mallorquina por vientos fuertes y fenómenos costeros adversos hasta, al menos, las 13:00 horas.

Consejos de seguridad

El servicio de emergencias de Baleares ha pedido precaución a través de las redes sociales y ha instado a los ciudadanos a extremar las precauciones ante el temporal que golpea Mallorca. Así, aconseja no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompen con más fuerza. También recomienda alejarse de paseos marítimos, espigones y acantilados porque la fuerza del agua puede arrastrar a las personas. Si alguien cae al agua, recuerda que se debe llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para poder indicarlo con precisión a los servicios de salvamento.

Respecto a los episodios de fuertes vientos, el centro de emergencias pide evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión. En las viviendas, se aconseja cerrar puertas y ventanas y retirar macetas u objetos que puedan caer a la calle desde balcones y terrazas. También se desaconseja transitar por parques o avenidas arboladas ante el peligro de caída y rotura de ramas, motivo por el que el consistorio palmesano ha optado por el cierre temporal de varios espacios verdes.