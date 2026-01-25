Sanidad
Hasta 508 graduados se enfrentan en Palma a las pruebas MIR 2026
La presidenta Prohens animó a los titulados y recordó que Balears ofrece a los que superen la prueba la posibilidad de optar a 271 plazas, la cifra más alta hasta ahora
Un total de 508 personas se examinaron ayer en Palma de la prueba de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en toda España en cada una de las titulaciones: Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.
La prueba constó de un total de 200 preguntas más diez de reserva, con una duración de cuatro horas y media para terminar el examen. Los graduados en Medicina y Enfermería recibieron un cuaderno de imágenes adicional, mientras que los de Física contaron con una calculadora autorizada para realizar el control.
Con motivo de la celebración de la prueba, la presidenta del Govern, Marga Prohens, quiso animar ayer en sus redes sociales a las 508 personas que afrontaron en Palma una prueba tan importante para su futuro.
«Mucho ánimos y mucha suerte a los aspirantes que hoy (por ayer) afrontan las pruebas de Formación Sanitaria Especializada para optar a las 271 plazas ofertadas en Balears, la cifra más alta de la historia en nuestra comunidad», escribió Prohens. «Un día clave en su camino. Porque detrás de cada uno de vosotros hay muchas horas de estudio, esfuerzo, sacrificios y renuncias que sólo vosotros conocéis. Gracias por su compromiso y por haber elegido una vocación tan esencial.
Y aseguró la presidenta: «Desde el Govern continuaremos trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, porque sólo así podremos garantizar una sanidad pública de calidad, aquella que merecen todos los ciudadanos de Balears», subrayó. La nota del examen es la clave de acceso a la especialidad y al hospital de formación, en las pruebas de Medicina y Enfermería.
