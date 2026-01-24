El PSIB-PSOE reitera las críticas al Govern por el cierre de las salas de parto del Hospital de Manacor desde el día 19

Los Socialistas de Mallorca volvieron a reiterar este sábado, a través de su secretaria general, Amanda Fernández, sus críticas al Govern por mantener cerradas las salas de parto del Hospital de Manacor desde el día 19 de enero, por la «mala gestión» de personal.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca denuncia el nuevo cierre de las salas de parto del Hospital de Manacor, una situación que «ya se advirtió, día 2 de enero, que volvería a pasar» a causa de la «falta de personal» de ginecología y de la «inacción» del Govern balear.

«A pesar de los anuncios del Govern, que curiosamente han coincidido con nuestra queja, lo cierto es que este sábado las salas de parto de Manacor están cerradas», dijo la socialista, que compareció este sábado ante los medios acompañada de los alcaldes de Artà y Montuïri, Manolo Galán y Toni Miralles, y de la teniente de alcalde de Manacor, Nuria Hinojosa, además de regidores socialistas de municipios del Llevant y del Migjorn de Mallorca.

Fernández recordó que el Hospital de Manacor da cobertura a cerca de 130.000 tarjetas sanitarias de municipios como Manacor, Artà, Capdepera, Felanitx, Son Servera, Sant Joan, Petra, Vilafranca, Santanyí o Montuïri, entre otros, y criticó la «falta de personal» que sufre desde hace tiempo este centro de referencia del Llevant de Mallorca, no solo en ginecología, sino también en especialidades médicas como anestesia, oncología o neuropediatría.

«La consellera nos dijo que era un hecho puntual y que no volvería a pasar, y la realidad es que volvemos a estar igual», advirtió la dirigente socialista, que expresó el malestar tanto del personal sanitario como de las madres afectadas por el cierre de las salas de parto de Manacor.

Por su parte, el presidente de la junta local del PP de Manacor, Mateu Fullana, valoró la «rápida respuesta» del Servicio de Salud de las Baleares (IBSalut) para restablecer la normalidad en el servicio de ginecología del Hospital de Manacor.

Fullana explicó que «a pesar de la compleja situación, la gerencia del Hospital no solo ha mantenido abiertos en todo momento los paritorios para aquellos casos urgentes, sino que en solo una semana se habrá podido desactivar el plan de contingencia y dejar de derivar partos a otros hospitales».