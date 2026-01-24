Mallorca se envejece: 16.000 mayores de 65 años más y casi 4.700 niños menos en cuatro años

Ya hay más abuelos que niños que cuidar. Mallorca se envejece: entre 2021 y 2025, la población mayor de 65 años aumentó en 16.000 personas, pasando de 151.319 a 167.508, duplicando a la población infantil, que sigue en caída libre. En el mismo período, los menores de 10 años disminuyeron en casi 4.700, de 86.486 a 81.757, según el Censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no distingue entre población nacida en la península o en Baleares.

El crecimiento de la población mayor se ha producido en casi todas las franjas de edad, aunque la explosión más demográfica más destacada se ha dado entre los nuevos jubilados y los octogenarios. Entre los 65 y 69 años, la población pasó de más de 43.500 a 48.400 personas, un aumento de casi 5.000 personas, y los de 80 a 84 años crecieron de 19.406 a 23.386, registrando el mayor incremento dentro del grupo senior con un aumento de más del 20%.

Los mayores de 70 años también aumentaron de forma constante: los de 70 a 74 años pasaron de 37.550 a casi 40.000, y los de 75 a 79 años de 28.980 a 33.380. Entre los grupos más mayores, los cambios han sido más variados. La población de 85 a 89 años fue la única que disminuyó ligeramente, pasando de 13.821 a 13.399, mientras que los mayores de 90 años aumentaron de forma sostenida: los de 90 a 94 años pasaron de 6.190 a casi 7.000, los de 95 a 99 años de 1.594 a 1.790, y los centenarios crecieron de 211 a 236 personas.

Aumento de población mayor en el último año

El aumento de la población mayor en el último año también ha sido notable. Entre 2024 y 2025, casi 4.000 personas se sumaron al grupo de mayores de 65 años: los de 65 a 69 años crecieron de 47.128 a 48.400; los de 70 a 74 de 39.154 a 39.960; los de 75 a 79 de 33.038 a 33.380; y los de 80 a 84 de 21.618 a 23.386. Entre los grupos más mayores, los de 85 a 89 años descendieron de 13.829 a 13.399, mientras que los mayores de 90 años aumentaron: los de 90 a 94 pasaron de 6.766 a 6.957, los de 95 a 99 de 1.761 a 1.790, y los centenarios de 222 a 236.

Mallorca vive un auténtico invierno demográfico y esto se demuestra con el gran contraste entre el aumento de la población mayor y el descenso de la población infantil. En solo un año la población menor de 10 años se ha reducido en más de mil personas. La isla ha pasado de tener 82.868 niños y niñas de entre 0 y 9 años en 2024 a 81.757 en 2025.

El descenso no es puntual. En los últimos cuatro años, Mallorca ha perdido un total de 4.702 menores de 10 años, en una caída sostenida que, por ahora, no muestra signos de frenarse.

Esta caída contrasta con el crecimiento de la población total. De hecho, Mallorca ha ganado más de 13.000 habitantes en el último año, pasando de 957.726 residentes en 2024 a 971.068 en 2025. Sin embargo, este aumento no se refleja en la base de la pirámide poblacional, que sigue estrechándose.

La caída más acusada se produce entre los niños de 0 a 4 años. Solo en el último año, esta franja de edad ha perdido 463 menores, y en los últimos cuatro años el descenso supera 3.400 personas. En 2021 constaban registrados 40.525 niños de entre 0 y 4 años; en 2022 eran 39.396; en 2023 bajaron a 38.716, y en 2025 la cifra se sitúa en 37.110. En total, la población de esta franja ha caído en 3.415 menores en cuatro años.

En el grupo de 5 a 9 años, la pérdida es mayor en el último año, con un descenso de 648 niños, aunque el retroceso acumulado en los últimos cuatro años es más moderado. En 2021 había 45.961 menores en esta franja; en 2022 eran 45.455; en 2023, 45.350, y en 2025 la cifra se reduce a 44.647. En conjunto, la población de entre 5 y 9 años ha caído en 1.287 niños en cuatro años.