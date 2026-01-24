Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca

Mallorca concentra buena parte del mercado inmobiliario más exclusivo de España. Según los últimos datos publicados por Idealista, cinco de los diez barrios más caros del país para comprar una vivienda usada se encuentran en la isla, ocupando posiciones destacadas dentro del ranking nacional elaborado a partir del precio medio por metro cuadrado.

El estudio confirma que Mallorca no solo está presente en este listado, sino que lo hace ocupando los puestos de cabeza en un ranking dominado por zonas con una oferta limitada y una demanda constante.

Mallorca, entre el segundo y el noveno puesto del ranking

De acuerdo con los datos de Idealista, el distrito mallorquín mejor situado en el ranking es Costa d’en Blanes, en el municipio de Calvià, que ocupa el segundo puesto de toda España, solo por detrás del madrileño barrio de Salamanca. Con un precio medio cercano a los 9.700 euros por metro cuadrado, se consolida como uno de los enclaves residenciales más caros del país.

En tercera posición aparece Port d’Andratx, que mantiene precios próximos a los 8.900 euros por metro cuadrado, confirmando su peso histórico dentro del mercado de lujo. Son Vida, en Palma, ocupa el quinto puesto del ranking nacional, con valores que superan los 8.500 euros por metro cuadrado.

El séptimo lugar lo ocupa el área formada por Portals Nous y Bendinat, de nuevo en Calvià, donde el precio medio ronda los 8.300 euros, mientras que Cas Català–Illetes completa la presencia mallorquina en el top ten en la novena posición, rozando los 8.000 euros por metro cuadrado.

Los distritos españoles que completan el ‘top ten’

El ranking elaborado por Idealista está encabezado por el Barrio de Salamanca, que ocupa el primer puesto con un precio medio cercano a los 10.000 euros por metro cuadrado es el más alto de España.

Entre las zonas más caras también aparece en Ibiza Jesús/Nuestra Señora de Jesús, que ocupa la octava posición. El listado lo cierran enclaves tradicionales del mercado de la península, como La Zagaleta–El Madroñal, en Málaga, Centro-Miraconcha en San Sebastián y Chamberí en Madrid, que completan las diez primeras posiciones del ranking nacional.