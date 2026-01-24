Baleares se suma a la historia clínica europea: médicos de otros países podrán acceder a los datos básicos de salud

La sanidad pública de Baleares se prepara para uno de los avances más relevantes de los últimos años en materia de salud digital: la implantación efectiva de la Historia Clínica Europea, conocida como Patient Summary, un sistema que permitirá a los profesionales sanitarios acceder a la información clínica esencial de un paciente en cualquier país europeo adherido al proyecto.

El Patient Summary no es una historia clínica completa, sino un documento clínico dinámico que recoge la información más relevante de un paciente: diagnósticos activos, alergias, medicación vigente y otros datos esenciales. Su principal valor reside en que esta información está totalmente codificada y estandarizada, lo que permite que sea traducida automáticamente y comprendida por profesionales sanitarios de distintos países, independientemente del idioma.

En la práctica, esto supone que un paciente balear que sufra una urgencia médica en otro país europeo podrá ser atendido con mayor seguridad y rapidez. Del mismo modo, un ciudadano extranjero que necesite asistencia en Baleares verá garantizada una atención más precisa, incluso en situaciones en las que no pueda comunicarse o se encuentre inconsciente.

Hasta ahora, esta información dependía en gran medida de documentos en papel o del propio relato del paciente. Con el nuevo sistema, el acceso es inmediato, seguro y actualizado en tiempo real.

Un antes y un después en la atención sanitaria europea

La implantación de la historia clínica europea marca un punto de inflexión en la asistencia sanitaria transfronteriza. Supone pasar de un modelo fragmentado y dependiente del papel a un sistema digital, interoperable y centrado en la seguridad del paciente. Para Baleares, un territorio con una elevada movilidad internacional y gran afluencia de turistas y residentes extranjeros, el impacto será especialmente significativo.

Como destacan los responsables del proyecto, no se trata solo de tecnología, sino de salvar tiempo, evitar errores y mejorar la calidad asistencial. Un cambio estructural que sitúa a la sanidad balear en la vanguardia europea y que, a partir de 2026, empezará a notarse directamente en la experiencia de pacientes y profesionales.

Interoperabilidad

Uno de los mayores desafíos del proyecto ha sido lograr la interoperabilidad entre sistemas sanitarios muy distintos. No solo entre países europeos, sino también en España, donde cada comunidad autónoma cuenta con sus propios sistemas de información. La complejidad aumenta si se tiene en cuenta la necesidad de unificar catálogos clínicos, códigos de enfermedades, alergias y medicamentos, así como las diferencias en formatos de prescripción farmacéutica entre países.

Este esfuerzo técnico ha requerido una profunda renovación de los sistemas locales, incluida la nueva receta electrónica, que permitirá la prescripción y dispensación de medicamentos en farmacias de otros países europeos y viceversa. Un paciente de Baleares podrá recoger su medicación en el extranjero, y los profesionales sanitarios tendrán constancia de ello en su historial.

Fechas clave y despliegue progresivo

Según las previsiones actuales, la activación del Patient Summary se producirá, teóricament, en febrero de este año. La segunda gran pata del proyecto, la prescripción y dispensación electrónica europea, entrará en funcionamiento entre finales de febrero y marzo. En esta primera fase, el sistema estará operativo con países como Portugal, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia, Finlandia, Estonia, Lituania o Croacia, entre otros. Otros estados, como Alemania o Suecia, se incorporarán progresivamente en las siguientes "olas" de despliegue previstas por el programa MyHealth@EU.

El cambio no es solo tecnológico, sino también organizativo y cultural. Se ha puesto en marcha un amplio plan de formación para profesionales sanitarios, especialmente en servicios de urgencias y atención primaria, que serán los principales usuarios del sistema. Además, se está trabajando en la difusión del proyecto para que la ciudadanía conozca sus derechos, el uso de sus datos y los mecanismos de consentimiento.

Este avance se complementa con otras iniciativas como la nueva app de salud, la tarjeta sanitaria virtual, una plataforma multicanal de comunicación con los pacientes y proyectos de atención personalizada digitalizada, que permitirán una relación más directa y continua entre el sistema sanitario y la población.

Plan estratégico

La puesta en marcha del Patient Summary se enmarca dentro del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital del sistema sanitario balear, un programa transversal que no solo afecta a la asistencia sanitaria, sino que abarca también ámbitos como la salud pública, la salud mental, la farmacia y los sistemas no asistenciales. Este plan, presentado oficialmente en marzo del año pasado, ha sido recientemente reconocido con el Premio Nacional de Informática en Salud 2025, otorgado por la Sociedad Española de Informática Sanitaria.

Con una inversión aproximada de 100 millones de euros y más de 70 proyectos estratégicos ya en marcha, el objetivo es claro: modernizar la relación entre ciudadanía y sistema sanitario, incorporar nuevas tecnologías de forma segura y coordinada, y situar a Baleares como un referente en interoperabilidad sanitaria.