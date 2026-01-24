Baleares reconoce la entrega de sus voluntarios de Protección Civil en un concurrido acto en Algaida

El Govern ha rendido homenaje este sábado a los voluntarios de Protección Civil durante la celebración de la Diada de la Protección Civil de les Illes Balears, que se ha celebrado en Algaida. El acto, organizado por la conselleria de Presidencia l, ha reunido a cerca de 250 miembros de agrupaciones de toda la comunidad y ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas; y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

En total, han participado 35 agrupaciones de Mallorca, Menorca e Ibiza. La representación de Formentera no ha podido asistir por causas meteorológicas que han impedido su desplazamiento.

Esta es la segunda edición consecutiva de la Diada, recuperada en la actual legislatura tras ocho años sin celebrarse, con el objetivo de subrayar la labor de los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil.

Durante la jornada se ha rendido un reconocimiento especial a las agrupaciones que actuaron en las inundaciones de Ibiza y Formentera provocadas por la DANA del pasado otoño. También se ha felicitado a los diez voluntarios que integraron el contingente balear desplazado a Castilla y León el pasado verano para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectaron a esa comunidad.

La presidenta Marga Prohens ha destacado que los voluntarios son “un ejemplo de vocación y entrega”, y ha subrayado que su “proximidad, conocimiento del territorio y vocación de servicio los convierten en imprescindibles”. Por su parte, la vicepresidenta Estarellas ha destacado la solidaridad y compromiso de las agrupaciones: “Llegáis antes de que os llamen, os ofrecéis antes de que os busquen y nunca tenéis un no por respuesta cuando se trata de garantizar la seguridad de vuestros vecinos”, ha afirmado.

La Diada ha incluido una mesa redonda en la que los voluntarios han compartido experiencias y retos, así como tres ponencias sobre el programa Festes Segures, el funcionamiento del nuevo órgano INUNCAIB y la comunicación efectiva en emergencias. Además, se han entregado 72 terminales de comunicación de la red TetraIB, destinados a mejorar la coordinación en caso de emergencia.

El acto ha contado también con la presencia del conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch; el presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, Jaume Ferriol; y diversos representantes municipales.