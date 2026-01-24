Más de 60 carreteras afectadas por la Challenge Femenina Mallorca: cortes y restricciones durante este fin de semana

Quien quiera recorrer Mallorca este fin de semana puede encontrarse con más de un corte de carretera. Con motivo de la prueba profesional de ciclismo Challenge Femenina Mallorca, los conductores deberán contar con numerosas vías afectadas.

Según ha informado el Consell de Mallorca en su cuenta oficial de X, entre el 24 y el 26 de enero habrá cierres y restricciones en cerca de 60 carreteras de la isla.

Las localidades más afectadas serán, según la institución insular, Marratxí, Felanitx, Llucmajor, Binissalem y Andratx, ya que las tres etapas discurren por estos municipios y por varios ejes principales.

Resumen de los cortes de carretera durante el fin de semana y el lunes:

24 de enero de 2026

Marratxí, Santa Maria, Sineu y Algaida

Ma-4011 (km 0–5,29) hasta la Ermita de Sant Salvador: corte de 5.30/6.00 a 19.00/19.30.

corte de 5.30/6.00 a 19.00/19.30. Ma-3010 (km 0–3) Santa Maria del Camí – Pòrtol: corte de 12.25/12.52 a 12.56/13.26.

corte de 12.25/12.52 a 12.56/13.26. Ma-3011 (km 17–400) Palma – Sineu: corte de 12.28/12.58 a 13.01/13.40.

corte de 12.28/12.58 a 13.01/13.40. Ma-3100 (km 5–685) Algaida – Santa Eugènia: corte de 12.39/13.09 a 13.19/13.49.

corte de 12.39/13.09 a 13.19/13.49. Ma-15E (km 19–720) travesía de Algaida: corte de 12.48/13.18 a 13.22/13.52.

corte de 12.48/13.18 a 13.22/13.52. Nueva circunvalación de Algaida (km 0–100): corte de 12.51/13.21 a 13.24/13.54.

Llucmajor, Campos y Felanitx

Ma-5010 (km 0–8) Llucmajor – Algaida: corte de 12.53/13.23 a 13.37/14.07.

corte de 12.53/13.23 a 13.37/14.07. Ma-19A (km 3–220) acceso sur a Llucmajor: corte de 13.05/13.35 a 13.40/14.10.

corte de 13.05/13.35 a 13.40/14.10. Ma-6015 (km 0–200) Llucmajor – s’Estanyol: corte de 13.18/13.48 a 13.57/14.27.

corte de 13.18/13.48 a 13.57/14.27. Ma-6040 (km 7–0) Cala Pi hasta el enlace con la Ma-6015: corte de 13.41/14.11 a 14.26/14.56.

corte de 13.41/14.11 a 14.26/14.56. Campos (tramos municipales): corte de 13.51/14.21 a 14.27/14.57.

corte de 13.51/14.21 a 14.27/14.57. Ma-5120 (km 11–800) Campos – Felanitx: corte de 14.03/14.33 a 14.43/15.13.

corte de 14.03/14.33 a 14.43/15.13. Ma-14 (km 15–800) Felanitx – Manacor vía Santanyí: corte de 14.18/14.48 a 14.57/15.27.

Portocolom, Cala d’Or y sureste

Ma-4010 (km 0–100) Felanitx – Portocolom: corte de 14.12/14.42 a 15.00/15.30.

corte de 14.12/14.42 a 15.00/15.30. Ma-4012 (km 0–200) s’Alqueria Blanca hasta Ma-19/Portocolom: corte de 14.32/14.53 a 15.21/15.51.

corte de 14.32/14.53 a 15.21/15.51. Ma-19 (km 55–300) Llucmajor – Campos: corte de 14.43/15.13 a 15.44/16.11.

corte de 14.43/15.13 a 15.44/16.11. Ma-5120 (km 0–100) entre Campos y Felanitx: corte de 15.04/15.34 a 15.56/16.28.

corte de 15.04/15.34 a 15.56/16.28. Ma-14 (km 11–750) Santanyí – Manacor (tramo Felanitx): corte de 15.20/15.50 a 16.00/16.30.

corte de 15.20/15.50 a 16.00/16.30. Ma-4010 (km 1–400) en Portocolom: corte de 15.23/15.53 a 16.05/16.35.

25 de enero de 2026

Llucmajor, Montuïri, Porreres, Sencelles y Sant Joan

Ma-5010 (km 0–4,200) Llucmajor – Algaida: corte de 10.50/11.20 a 10.52/11.22.

corte de 10.50/11.20 a 10.52/11.22. Ma-3017 (km 0–7,500) Montuïri hasta Ma-15: corte de 10.23/10.52 a 11.04/11.34.

corte de 10.23/10.52 a 11.04/11.34. Ma-15 (km 1–0) vía de servicio de la Ma-15 (Camí de Son Roig): corte de 10.57/11.27 a 11.16/11.48.

corte de 10.57/11.27 a 11.16/11.48. Ma-6020 (km 0–5,800) Llucmajor – Campos: corte de 10.44/11.14 a 11.13/11.42.

corte de 10.44/11.14 a 11.13/11.42. Ma-19B (km 0–1.990) acceso a Llucmajor: corte de 10.57/11.27 a 11.16/11.48.

corte de 10.57/11.27 a 11.16/11.48. Ma-3017 (km 7–13.000) Montuïri – Sant Joan – Sineu: corte de 11.04/11.34 a 11.32/12.02.

corte de 11.04/11.34 a 11.32/12.02. Vía de servicio Ma-15 (km 1–7) Camí de Son Roig – Porreres: corte de 12.12/12.41 a 12.17/12.47.

corte de 12.12/12.41 a 12.17/12.47. Ma-5030 (km 5–11,000) Porreres – Montuïri: corte de 12.03/12.34 a 12.17/12.47.

corte de 12.03/12.34 a 12.17/12.47. Ma-5017 (km 0–7,600) de la Ma-5010 a Montuïri: corte de 12.12/12.41 a 12.47/13.17.

corte de 12.12/12.41 a 12.47/13.17. Ma-5100 (km 0–6,300) Montuïri – Porreres: corte de 12.21/12.53 a 12.37/13.08.

corte de 12.21/12.53 a 12.37/13.08. Ma-19A (km 24–700) Camí de Sa Serra: corte de 12.39/13.10 a 12.58/13.28.

corte de 12.39/13.10 a 12.58/13.28. Ma-5017 (km 7–10,700) Montuïri hasta la Ma-5100: corte de 13.04/13.33 a 13.33/14.02.

corte de 13.04/13.33 a 13.33/14.02. Ma-5020 (km 0–4,200) Porreres hasta Ma-15: corte de 13.13/13.43 a 13.37/14.07.

corte de 13.13/13.43 a 13.37/14.07. Ma-2020 (km 0–3,300) Porreres – Vilafranca/Bunyola: corte de 13.30/13.59 a 13.39/14.09.

corte de 13.30/13.59 a 13.39/14.09. Ma-5101 (km 0–2,200) entre varios accesos locales: corte de 13.33/14.02 a 13.35/14.05.

26 de enero de 2026

Marratxí, Sa Pobla, Bunyola y Sencelles

Ma-13A (km 21–500) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: corte de 12.40/13.10 a 13.22/13.52.

corte de 12.40/13.10 a 13.22/13.52. Ma-3020 (km 0–11,330) Santa Maria del Camí hasta Ma-13A: corte de 12.51/13.21 a 13.04/14.10.

corte de 12.51/13.21 a 13.04/14.10. Sencelles (km 6–900, Ma-3120): corte de 13.01/13.30 a 13.43/14.13.

corte de 13.01/13.30 a 13.43/14.13. Ma-3120 (km 6–900) Inca – Sencelles: corte de 13.11/13.41 a 13.55/14.25.

corte de 13.11/13.41 a 13.55/14.25. Ma-13A (km 28–100) Torrent Gros (Marratxí) – Sa Pobla Nord: corte de 13.22/13.52 a 14.17/14.47.

corte de 13.22/13.52 a 14.17/14.47. Ma-2020 (km 5–400) Santa Maria del Camí – Bunyola: corte de 13.44/14.14 a 14.07/14.37.

corte de 13.44/14.14 a 14.07/14.37. Ma-2030 (km 3–42) Bunyola – Palmanyola: corte de 13.52/14.22 a 14.13/14.43.

