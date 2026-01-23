La propietaria del SAM está "hasta las narices": el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026

Golpe de efecto en Mallorca: Silla Voigt, propietaria del supermercado alemán «SAM» en la Playa de Palma, ha anunciado que cerrará el establecimiento en 2026. Según ha explicado a Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, su objetivo es abandonar el negocio antes del verano o, como muy tarde, en el último trimestre del año. La decisión, explica Voigt, la tomó hace una semana. En realidad, no es la primera vez que se plantea bajar la persiana definitivamente ya que, asegura, a lo largo de estos años, le han ido poniendo numerosos obstáculos en el camino y ya no aguanta más. «Estoy hasta las narices», zanja.

La gota que ha colmado el vaso ha sido, al parecer, un incidente con un cliente que acudió a los medios de comunicación después de que, supuestamente, el 8 de enero comprara en el supermercado un paquete de embutido loncheado con moho. El asunto generó gran revuelo, ya que el producto llevaba impresa una fecha de consumo preferente del 27 de diciembre. El cliente explicó que no se dio cuenta de que el producto tenía moho en el momento de la compra y que cuando fue a reclamar se sintió ignorado por Voigt.

La responsable del «SAM», cansada de los insultos

Silla Voigt afirma que sí pidió disculpas por el incidente y que pretendía devolver al cliente el importe y ofrecerle una compensación. «Pero me estuvo insultando durante diez minutos y me falto gravemente al respeto».

Según relata, en los últimos años ha tenido que soportar repetidamente insultos por parte de clientes. Y ahora, añade, ya no le apetece seguir haciéndolo. «Quiero, por fin, volver a vivir tranquila».

Silla Voigt en su tienda. / RTL

Más casos de productos caducados

Tras el incidente, también se pusieron en contacto con MZ personas que aseguran haber comprado productos caducados en el «SAM». Una persona que trabajó allí explica que los alimentos caducados eran habituales en la tienda. Es más, asegura que ella misma habría borrado fechas de consumo con quitaesmalte para después reetiquetarla los productos con otras nuevas.

Como prueba, esta persona compró, en los días posteriores al caso del embutido enmohecido, varios artículos supuestamente caducados, entre ellos una crema de alubias rojas cuya fecha de consumo preferente había vencido el 8 de agosto de 2025. También figuran entre los productos adquiridos una bebida de vainilla y avena con fecha del 30 de septiembre de 2025 y otra bebida de avena marcada con fecha 11 de noviembre. Un asado marinado (Sauerbraten) que, según la etiqueta en español, era del 19 de diciembre, seguía a la venta a mediados de enero.

Todo apunta a que no se trata de casos aislados: numerosas reseñas en Google denuncian la venta de productos caducados y que el personal del supermercado se escuda en que se trata de la fecha de consumo preferente y que los productos pueden consumirse también después de esa fecha. En declaraciones a MZ, Silla Voigt insiste : «El nombre ya lo indica: es la fecha de consumo preferente. Eso no significa que, a partir de ese día, el producto deje de ser comestible».

El supermercado alemán abrió en agosto de 2007

Sea como fuere, tras casi 20 años, el supermercado alemán de la Playa de Palma se encamina al cierre. Silla Voigt, natural de Chemnitz, inauguró el establecimiento en agosto de 2007. Desde entonces, asegura mantener de forma permanente más de 12.000 artículos en oferta, y el surtido total alcanzaría unos 15.000 productos.