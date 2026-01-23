Prohens presenta en Fitur una app para conocer la ocupación en las playas que ya lanzó el Consell en 2022

Marga Prohens anunciaba este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que Baleares contará el próximo verano con una nueva aplicación móvil que permitirá a turistas y residentes saber en tiempo real cómo de llenas están las playas, la calidad de sus aguas y qué bandera ondea en cada arenal. Sin embargo, la idea no es del todo novedosa: el Consell de Mallorca ya lanzó en 2022 una app con el mismo propósito, bautizada como ‘Playas de Mallorca’, que ofrecía información prácticamente idéntica y que hoy no está operativa tras el cambio de gobierno en la institución insular. Según explicó entonces el Consell , la herramienta permitía obtener información sobre "la ocupación de las playas y las condiciones de baño", conceptos muy similares a los expuestos por Prohens en Madrid hace apenas dos días.

El origen de este tipo de aplicaciones se remonta a 2020, en pleno contexto de pandemia, cuando el Ayuntamiento de Palma puso en marcha una herramienta móvil para controlar el aforo de las playas ante las restricciones de movilidad y, al mismo tiempo, ofrecer a los usuarios información sobre el nivel de saturación de los arenales para evitar aglomeraciones. Un año más tarde, ya con las medidas sanitarias más relajadas, la Dirección Insular de Promoción Turística del Consell de Mallorca recicló ese sistema y decidió aprovechar la infraestructura tecnológica disponible para impulsar 'Playas de Mallorca'.

Más allá de su utilidad práctica, ambas aplicaciones fueron presentadas bajo un argumentario político prácticamente idéntico. Tanto Prohens como el anterior departamento insular de Turismo, entonces dirigido por el socialista Andreu Serra, situaron la gestión de los llamados "flujos turísticos" como uno de los ejes centrales de sus respectivas iniciativas. Mientras la presidenta del Govern habló en Fitur de la necesidad de "redirigir" estos flujos, desde el Consell defendían hace cuatro años que la aplicación permitiría una "gestión sostenible" de la afluencia turística. Distintas administraciones, mismo diagnóstico y una solución muy similar.

CAIB

Misma función, distinto gobierno

La aplicación del Consell incluía información de todas las playas con servicio de socorrismo, cuyos datos sobre presión humana se trasladaban a la Dirección General de Emergencias e Interior para su volcado en la app. Permitía conocer el estado del agua, la bandera de seguridad y la existencia de pasarelas y plataformas accesibles. Era gratuita, estaba disponible para Android y Apple y se ofrecía en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y alemán. Tras seleccionar un arenal, el usuario podía consultar el índice de ocupación, que oscilaba entre baja, media, alta o muy alta (representada con porcentajes como 25%, 50% o 75%). Fuentes cercanas al proyecto señalan que la app dejó de estar operativa en 2023, coincidiendo con el cambio de gobierno en la institución insular.

La herramienta anunciada ahora por el Govern comparte ese mismo espíritu, aunque incorpora novedades tecnológicas y podrá abarcar muchas más zonas de costa. Permitirá consultar la ocupación de las playas, la temperatura del agua y la bandera de seguridad, con datos recogidos mediante sensores que se instalarán hasta en 150 arenales de las islas. El proyecto contará con una inversión de cuatro millones de euros en los próximos dos años y ya ha arrancado con un piloto en cinco playas, con la previsión de que este mismo verano más de un centenar de arenales puedan ser monitorizados en tiempo real.

Cuatro años separan una aplicación de otra. Misma función, distinto gobierno y un problema de fondo que se mantiene -y se agrava- con el paso del tiempo: la saturación y masificación de las costas de Mallorca y Baleares.