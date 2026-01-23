El PP de Mallorca considera que atender a migrantes en tránsito en los puertos "no es digno ni responsable"
Los populares, en un comunicado, ha dicho que rechazó la invitación del delegado del Gobierno para visitar la infraestructura levantada en el puerto de Palma al no querer participar "en la normalización de esta situación"
El PP de Mallorca ha considerado que atender a las personas migrantes en tránsito en los módulos instalados por el Gobierno central en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera "no es digno ni responsable".
Así se ha expresado este viernes la portavoz del grupo 'popular' en el Consell de Mallorca, Núria Riera, después de que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Paloma Favieres, hayan visitado las infraestructuras estos días.
"No es digno ni responsable gestionar la inmigración poniendo a personas en carpas mientras el Estado mira hacia otro lado", ha sostenido Riera.
El PP de Mallorca, en un comunicado, ha dicho que rechazó la invitación del delegado del Gobierno para visitar la infraestructura levantada en el puerto de Palma al no querer participar "en la normalización de esta situación".
Riera ha acusado a Rodríguez de perseguir "hacerse una foto y construir un relato", algo que lejos de "resolver ningún problema" o formar parte de una política migratoria es, a su parecer, "propaganda pura". "Demuestra que ni siquiera ellos consideran que las carpas sean una solución digna, pero aún así las mantienen", ha señalado.
Los 'populares' de Mallorca, en este contexto, han reiterado su "rechazo frontal" a la política migratoria del Gobierno central y han reclamado "menos propaganda, menos carpas y más responsabilidad institucional".
"Hablamos de personas, no de números ni de titulares. El Gobierno de España debe asumir sus competencias y dejar de abandonar Mallorca", ha concluido Riera.
