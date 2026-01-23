Las mallorquinas Meliá y Piñero, premiadas en Fitur

Las hoteleras mallorquinas Meliá y Piñero han sido galardonados en esta edición de Fitur, donde la feria ha vuelto a impulsar sus prestigiosos reconocimientos profesionales. Meliá, premiada por su stand en la categoría de empresas, ha consolidado su liderazgo internacional. Por su parte, Piñero ha sido distinguido en los Premios Stand Sostenible por su proyecto de compromiso integral con la sostenibilidad.

Premios mejor stand y sostenibilidad

La Feria Internacional de Turismo, organizada por Ifema MADRID del 21 al 25 de enero, ha anunciado durante su tercera jornada profesional los XLVI Premios Mejor Stand y VII Premios Stand Sostenible, que reconocen el diseño, la imagen y la funcionalidad de los stands, así como su compromiso con la participación sostenible.

Vincci, Meliá y Alsa, han sido premiados en la categoría de mejor stand en la categoría de empresas. El stand de Vincci ofrece un concepto, diseño y puesta en escena original, divertida y conmovedora, al mismo tiempo. La empresa muestra el mundo de la hostelería con detalles ingeniosos que dejan cuadros Op art o espacios instagrameables.

Por su parte, Meliá ha conseguido trasladar su imagen sencilla y elegante, con un marcado toque mediterráneo y natural. Con un olivo como eje central y un gran lucernario, la arquitectura del espacio se desarrolla de forma orgánica. Elementos de esencia española y natural --celosías cerámicas, paisajismo reconocible, gama cromática terrosa y finos paneles traslúcidos-- configuran un stand funcional que transmite belleza, serenidad y sostenibilidad.

Países y regiones premiados

Con un montaje dividido por un pasillo, Alsa ha integrado ambos bloques con una sencillez que refleja un sólido trabajo de diseño y una correcta traslación de la marca gráfica al espacio. Las dos marquesinas voladas proyectan al visitante a un viaje imaginario guiado por una tipografía reinterpretada y un cielo azul profundo que acompaña el recorrido.

En el apartado de países y regiones han sido premiados Guatemala, Abu Dhabi y Egipto. Guatemala cuenta con un stand delicado, elegante y dotado de belleza ancestral. El espacio utiliza cuatro elementos esenciales: la madera, los hilos textiles de color, una gran pantalla piramidal y la imagen de los glifos mayas. De esta forma, el destino traslada a un diseño minimalista la representación perfecta de lo que es el país: naturaleza, arquitectura, artesanía y tradición.

En el stand de Abu Dhabi, el lujo y las tradiciones del país quedan patentes a través de acabados elegantes y toques étnicos. El espacio recrea un gran oasis y una zona urbana, destacando la alfombra suave, la arena, las celosías, los detalles en madera oscura y el mobiliario en tonos verdes, integrados con construcciones modernas y orgánicas.

Egipto, traslada su legado histórico a Fitur con su stand. Por un lado, Abu Simbel y, un pabellón más al sur, el nuevo museo de El Cairo. La presencia faraónica se refleja en estos dos montajes monumentales, tanto en el espacio comercial como en el expositivo (museo). La piedra egipcia de Asuán se encuentra presente en la mayoría de los paramentos, así como los espacios luminosos que evocan la fuerza del sol y la grandeza faraónica.

Comunidades autónomas premiadas

El stand de Castilla y León, bajo el lema "El cielo nos ha elegido", ofrece un cielo oscuro y misterioso, estrellas lejanas, lunas y planetas que se observan en pleno día. Todo el territorio castellano se llena de una falsa nocturnidad generada por el inminente eclipse solar. El espacio permite que el visitante sea partícipe de todo lo que está por suceder durante el verano de agosto de 2026.

El stand de Madrid, con 'Madrid Marca, la marca de Madrid', consigue llamar la atención desde cualquier ángulo del pabellón. Este espacio monumental invita a descubrir cada rincón, donde el Santiago Bernabéu está presente, pero también las vialidades que transitan los madrileños día a día, el fluir de una ciudad contemporánea que sabe mantener sus raíces, hasta un circuito de carreras. Junto a ello, la forma en la que integra la tecnología con la tradición está reflejada en el futuro y consigue permanecer al paso de los años y las modas.

Finalmente, Galicia mostró su propuesta con la tierra del agua y la lluvia como protagonistas. Con una lluvia de imágenes cambiantes y elementos espejo, el stand de Galicia refleja agua, luz y movimiento continuamente para dejar caer gota a gota pedacitos de todo a aquello que le enorgullece.

Premios stand sostenible Fitur 2026

La sostenibilidad es eje vertebrador de Fitur y, con el fin de visibilizar los esfuerzos de destinos turísticos y empresas expositoras que participan en la mayor cita internacional de turismo alineándose con los ODS, Fitur ha convocado los Premios Stand Sostenible.

En esta ocasión, Galicia ha sido reconocida por su apuesta por la innovación mediante un material textil elaborado a partir del reciclaje de más de 50.000 botellas de plástico, utilizado la construcción de los paneles del stand.

Cantabria, por su parte, sustenta su proyecto en el desarrollo de una plataforma propia, 'Inicia 2030', destinada al seguimiento de sus objetivos y resultados en materia de sostenibilidad. Además, cuenta con un protocolo de desmontaje que evita la demolición del espacio expositivo.

Piñero ha sido premiado en esta edición por su proyecto de sostenibilidad integral, que supone un equilibrado compromiso global y que avanza involucrando a todas las partes interesadas, incluso a los visitantes.

Finalmente, el Ayuntamiento de Castelldefels ha sido galardonado por estructurar su apuesta por la sostenibilidad en torno a la identidad cultural, centrada en un elemento tan autóctono como el chiringuito de playa, que no solo sirve de referencia estética, sino que también proporciona el material para la tarima y otros elementos del stand.