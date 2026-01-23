Juzgan en Palma a una mujer que falsificó la firma de su exmarido para que le implantaran unos embriones congelados

Una mujer de 50 años se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión, acusada de los delitos de estafa procesal y falsedad de documento privado, por presuntamente falsificar la firma de su exmarido para que le implantaran sin su consentimiento unos embriones que habían congelado. El hombre, que manifestó que nunca había autorizado este proceso y se negó a reconocer la paternidad del bebé, fue obligado a pagar una pensión de 500 euros mensuales de manutención. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Palma.

Según el escrito de acusación del fiscal, la mujer habria falsificado en abril de 2022 la firma de su exmarido para proceder a la descongelación y transferencia de unos embriones propios que estaban en un centro especializado de Barcelona. La acusada se sometió al proceso de fecundación in vitro sin el consentimiento del marido, quedó embarazada y en enero de 2023 dio a luz a un bebé.

Mientras tanto, el hombre había presentado una demanda de divorcio en octubre de 2022. Entre sus alegaciones indicaba que su mujer se había quedado embarazada por fecundación in vitro sin su consentimiento, y que no reconocía la paternidad. La mujer presentó entonces los documentos de consentimiento informado, que presuntamente había firmado ella sin el conocimiento del marido. El juzgado concedió la guarda y custodia del bebé a la madre, aunque obligó al hombre a pagar una pensión mensual de 500 euros en concepto de manutención.

La Fiscalía considera que la mujer habría cometido los delitos de estafa procesal y falsedad en documento público, por los que solicita para la acusada una pena de dos años y medio de prisión. También pide una indemnización para el hombre por la cantidad que ha abonado en concepto de manutención y otros gastos, y que se declare que no es el progenitor del bebé. El juicio se celebrará la semana que viene en la Audiencia de Palma.