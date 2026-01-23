Ibiza y Formentera, destino de la ruta migratoria más peligrosa en 2025: 1.037 muertes y 47 embarcaciones desaparecidas con personas a bordo

El año 2025 fue el primero en el que se superaron las 1.000 víctimas en la ruta argelina, que une el norte de Argelia con el Levante peninsular y Balears. Fallecieron 1.037 personas, más del doble que en 2024 (517), y la conexión marítima hacia Ibiza y Formentera fue uno de los trayectos con más riesgo, según recoge la organización Caminando Fronteras en el informe 'Derecho a la Vida 2025', que se presentó este jueves en Ibiza.

"Las familias conocen los nombres de Ibiza y Formentera, que son destino de las embarcaciones, cada vez más precarias", afirma Helena Maleno, fundadora y portavoz de la organización. Esto explica que en 2025 se documentaran 121 tragedias marítimas en la ruta argelina (no solo hacia las Pitiusas), de las cuales 47 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo, lo que supone el 67% del total de desapariciones en las fronteras marítimas españolas.

La ruta argelina es la que registró más tragedias y desapariciones de embarcaciones durante el año pasado y, según Maleno, "fue la más transitada de todo el Estado español durante 2025".

Ese año, un total de 3.090 personas perdieron la vida tratando de llegar a España, frente a las 10.457 que lo hicieron en 2024. El informe apunta que esta reducción se debe a "la intensificación de los mecanismos de control migratorio y la externalización de fronteras hacia terceros países, no a una mejora real en la protección del derecho a la vida".

Además de las muertes en la ruta Argelina, el año pasado hubo 1.906 víctimas en la Atlántica, 139 entre el estrecho de Gibraltar y Ceuta, 3 en la ruta terrestre entre Ceuta y Melilla y 5 víctimas en la ruta de Alborán.

El tránsito hacia el Mediterráneo es mayor que el del Atlántico

A pesar de que las muertes en la ruta hacia Canarias fueron mayores en 2025, hubo menos tragedias marítimas que en la ruta argelina, con 50 registradas en total. En este conjunto de rutas desaparecieron 23 embarcaciones con todas las personas a bordo, también menos que en la ruta hacia el mediterráneo peninsular.

De este modo, se evidencia que la ruta argelina fue más letal, algo relacionado con la cantidad y el tamaño de las embarcaciones que partieron desde Argelia. "Las de la ruta canaria son más grandes. Son cayucos de madera, embarcaciones tradicionales de pesca que se meten muy adentro en el mar y se usan en Mauritania, Gambia, Guinea Conakry y Senegal. Es muy raro que en ellas no vayan entre casi 100 y hasta 300 personas", explica Maleno.

En cambio, las embarcaciones que se dirigen hacia Baleares son más pequeñas y la cantidad de pasajeros varía según el origen. "Van bajando los estándares dependiendo de la desesperación de la gente", lamenta. Cuando se trata de personas de Argelia, viajan entre 11 y 18 en una embarcación, pero cuando hay personas subsaharianas pueden subir hasta 30, lo que provoca sobrecarga y un mayor peligro. Estas últimas son las que se dirigieron hacia las Pitiusas.

Adolescentes demandantes de asilo

La situación es "bastante terrible" en el norte de África, explica Maleno sobre el porqué de que esta ruta estuviera más transitada. Denuncia que los acuerdos de externalización provocan "movimientos de personas que huyen de un país a otro de forma desesperada" y que Europa "no está monitoreando en el marco de los derechos humanos".

"Hay una verdadera caza de las personas migrantes que se inicia en Libia y en Túnez y hace que las personas empiecen a huir a otros países porque los matan. Llegan a Argelia e intentan salir por allí", subraya.

El año pasado también aumentó la presencia de mujeres procedentes, sobre todo, del Sahel y de Somalia, que subían a estas embarcaciones muchas veces "con críos que a lo mejor habían nacido en ese tránsito migratorio". También hubo un incremento de niños y adolescentes con perfiles distintos a los habituales: "Ya no es el perfil de adolescente argelino, sino un perfil de demandante de asilo", afirma Maleno.

Llegar donde se proteja a quien huye de la persecución

En el caso de que estas personas logren llegar a las costas españolas, el lugar al que desean trasladarse varía según la zona de la que vengan. "Los somalíes quieren quedarse donde se les respete el derecho de asilo", señala Maleno, que matiza que en Baleares no se quedan debido a la "política que viene dada desde el Gobierno central, que es de identificación y salida hacia Barcelona o Valencia". Una vez llegan allí, piden el asilo.

Noticias relacionadas

En cambio, las personas de origen argelino "buscan sus redes familiares en el Estado español, como en la zona de Alicante, donde hay muchas redes familiares, o en Francia y en otros países de Europa".