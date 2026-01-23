Hoteleros de Mallorca e inclusión social juntos en la iniciativa Conecta 360

La iniciativa Conecta 306, impulsada por la Fundación ASPAS y La Buena Huella, ha situado la inclusión social como eje estratégico de la competitividad turística en Fitur 2026.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha presentado el acto 'Conecta360: legado y futuro de un modelo de competitividad turística inclusiva', una iniciativa que consolida un modelo innovador de colaboración entre el tercer sector y el sector turístico.

Según las dos entidades impulsoras del proyecto, en el encuentro se ha hecho balance del trabajo desarrollado desde 2023 y se ha anunciado una nueva etapa de crecimiento del proyecto, que se refuerza con la firma de un acuerdo de cooperación con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El proyecto Aspas Conecta - Escuela Regenerativa Competitiva nació en 2023 con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad a través de su incorporación real y acompañada en empresas del sector turístico.

Entre 2023 y 2025, el 97 por ciento de las personas participantes finalizaron con éxito los itinerarios formativos, 47 personas se graduaron en el programa, 22 participantes accedieron a un contrato laboral durante el desarrollo del proyecto y más de 45 profesionales del sector hotelero y 36 del tercer sector participaron activamente en su implementación.

Según han destacado, cadenas como Fergus Hotels, pionera en desarrollar el proyecto junto a Hotel Fontanellas Playa, así como Universal Beach Hotels se incorporaron como empresas impulsoras.

El acto en Fitur ha incluido una mesa redonda con la participación del CEO de Fergus Hotels, Bernat Vicens, y el CEO de Universal Beach Hotels, Yannik Erhart, en la que ambos directivos han compartido su experiencia como empresas impulsoras del proyecto.

Durante el diálogo, han abordado el impacto real de la iniciativa en la gestión de personas, la cohesión de los equipos y la mejora del clima laboral en los establecimientos, destacando "el valor estratégico de la inclusión como palanca de competitividad y sostenibilidad para el sector turístico".

Igualmente, se ha presentado Conecta 360, la evolución del proyecto hacia un modelo más amplio, estructurado y replicable, alineado con los retos actuales del turismo y las políticas públicas de sostenibilidad social.

Acuerdo con la FEHM

Uno de los hitos centrales, han subrayado, ha sido la firma del acuerdo de colaboración entre Fundación ASPAS, La Buena Huella y la FEHM, que permitirá adaptar Conecta 360 a las necesidades reales del sector hotelero.

Asimismo, el acuerdo también facilitará la participación de nuevos establecimientos y fomentará la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la patronal mallorquina han valorado "muy positivamente" el proyecto por su doble propósito, a la vez que apoya el desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, cubre una necesidad laboral real de las empresas del sector turístico.

Con este fin la FEHM ha suscrito el convenio que apoyará la iniciativa actuando como conector entre las necesidades reales del sector hotelero, facilitado la participación de nuevos establecimientos hoteleros integrados en la FEHM y fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de vulnerabilidad.