Guillem Lopez Casasnovas: "La sobrepoblación y la insularidad de Baleares no se resuelven en el nuevo sistema de financiación autonómica"

El economista Guillem López Casasnovas es franco cuando parte advirtiendo que la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica es "carnaza para abrir las heridas entre los principales partidos nacionalistas españoles" en un escenario de confrontación política. Para el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y exconsejero del Banco de España es "incomprensible que la ordinalidad no tenga garantía". Dos cuestiones claves para Baleares como son la sobrepoblación y el coste de la insularidad "no están resueltos" en el nuevo sistema que propone el Gobierno central.

La nueva propuesta de Madrid es "carnaza para abrir las heridas entre los principales partidos nacionalistas españoles"

López Casasnovas, invitado por Pimem, ha mostrado su punta de vista sobre el nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. Junto al economista, el presidente de la patronal, Jordi Mora, reconoce que el sistema actual está "caducado", clama porque se renueve y denuncia "el déficit insoportable" que padece Baleares.

Visión de Pimem

Así las cosas, a pesar de que la propuesta de Madrid no convenza a los pequeños empresarios Mora la defiende porque viene a mejorar la financiación autonómica. Pimem la apoya porque supone "mayor autonomía fiscal para poder bajar o subir impuestos" independientemente de quién gobierne. El líder de la patronal destaca que el Govern tiene "una puerta para negociar" con Madrid y llama a no perder esa "oportunidad" porque una mejora contribuirá a la diversidad económica y "reducir la dependencia del turismo".

Por su parte, el economista menorquín es crítico porque "no hay un fondo que garantice la ordinalidad". El profesor recuerda la importancia de ese principio que básicamente consiste en que "haya una correspondencia entre lo que tú has aportado a la financiación y lo que el Estado te devuelve en la transferencia" a la comunidad autónoma. "Te tienen que dar menos, pero tiene que haber una relación", explica a los legos en la materia.

Tanto el problema de la sobrepoblación como el coste de la insularidad no se resuelven con el nuevo sistema de financiación que propone Madrid. "Una válvula para agarrarlo sería que se respetase la ordinalidad". Es decir, que "lo que salga al final se corresponda con lo que hemos aportado y eso no está garantizado". Sobre las posibilidades de que el Govern de Marga Prohens logre mejoras, López Casasnovas es escéptico: "El problema es que si negocia multilateralmente lo tiene perdido porque los suyos están en desacuerdo con la ordinalidad".

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, "tendría que negociar bilateralmente", como han hecho los partidos catalanes, pero a Costa "su partido no le deja. Todos sabemos que cuando se hace multilateralmente tú hablas de densificación de la población y ellos de la España vaciada", dice Casasnovas.

El exconsejero del Banco de España señala que Baleares debe "estar a alerta" con tres elementos: las necesidades de gastos según la población ajustada, la recaptación normativa y "cómo se financian los 21.000 millones de euros que Estado pone sobre la mesa durante el tiempo que dure el acuerdo". Recuerda que serán Cataluña y Baleares las principales comunidades que financiarán el sistema. La ordinalidad se garantiza para los catalanes, pero no para los isleños. "Aquí el PSOE tiene un problema", advierte, y lamenta que nos encontramos ante "un tema político muy viciado".

"Con toda honestidad no sabemos" si se mantendrá la solidaridad territorial", advierte López Casasnovas

Como ejemplo de la "debilidad" de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez el economista señala los fondos para el cambio climático porque las competencias son del Estado. "Debería ser un gasto orientado a políticas de cambio climático, que no son competencia de las comunidades autónomas".

Sobre si el nuevo sistema mantendrá la solidaridad territorial entre las CCAA, López Casasnovas responde que "con toda honestidad no lo sabemos".