Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrera Familia March SóllerEscritores Lengua CatalanaCancelación Sant SebastiàArde un veleroCondena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin

Otro gran año para ser turismófobo

Antoni Costa, ayer en Fitur.

Antoni Costa, ayer en Fitur. / CAIB

Matías Vallés

Matías Vallés

El Rey inauguró Fitur en pleno día de luto por la tragedia ferroviaria y con la asistencia de Cort en pleno, porque una cosa es privar a los palmesanos de las fiestas de su patrón y otra atentar contra el negocio. La feria turística encaja con su definición de «mercado», pero todavía más con la acepción de «conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de dulces y de chucherías».

Cada uno habla de la feria como le va en ella, y Fitur ha determinado que comienza otro gran año para ser turista en Mallorca, salvo que se interponga una pandemia más grave que la turística. El Govern monta incluso una app a los hooligans para que puedan incordiar en las playas a los nativos, suerte que no funcionará. Los residentes lo tendrán un poco más difícil que en 2025, se inicia otro gran año para ser turismófobo.

Noticias relacionadas y más

Los hoteleros lamentan el absentismo laboral, pese a que Mallorca va a la cola de España en este dato, y que cualquier trabajador sensible haría lo posible por alejarse de la plaga turística. En fin, Antoni Costa presume de que los reyes magos alemanes traerán más dinero que nunca, pero omite que la mayor parte de los euros vuelan de regreso al extranjero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  4. Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
  5. Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
  6. Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
  7. Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
  8. Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney

Otro gran año para ser turismófobo

Otro gran año para ser turismófobo

La Asociación de Padres del Liceo Francés de Palma, ante la búsqueda de un comprador del colegio: “Pedimos estabilidad y transparencia”

La Asociación de Padres del Liceo Francés de Palma, ante la búsqueda de un comprador del colegio: “Pedimos estabilidad y transparencia”

La entidad que gestiona el Liceo Francés de Palma rechaza la oferta de compra de un empresario mallorquín

La entidad que gestiona el Liceo Francés de Palma rechaza la oferta de compra de un empresario mallorquín

Prohens presenta en Fitur una app para conocer la ocupación en las playas que ya lanzó el Consell en 2022

Prohens presenta en Fitur una app para conocer la ocupación en las playas que ya lanzó el Consell en 2022

GEOSEC refuerza su compromiso con la rehabilitación del patrimonio y las infraestructuras clave en Balears

GEOSEC refuerza su compromiso con la rehabilitación del patrimonio y las infraestructuras clave en Balears

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

La Real Academia de Medicina de Baleares premia dos investigaciones de la Escuela Universitaria ADEMA

El Correllengua amplía su recorrido en Mallorca: «Esto será lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana»

El Correllengua amplía su recorrido en Mallorca: «Esto será lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana»
Tracking Pixel Contents