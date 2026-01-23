El Govern llama a la responsabilidad ante la posible huelga en los trenes: "No conviene generar alarma, es un medio seguro en Baleares"

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad; no conviene generar alarma respecto a un medio de transporte que, en el caso de Baleares, es absolutamente seguro",.

El Govern apela a la prudencia ante la posibilidad de que los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) convoquen paros parciales por la situación de la seguridad ferroviaria, tras los accidentes registrados en Adamuz y Gelida. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

"Absolutamente seguro"

En este sentido, Costa muestra "absoluto respeto" en cuanto a las acciones que quieran llevar a cabo los maquinistas, pero reivindica que el transporte ferroviario "es absolutamente seguro" en Baleares.

"Hemos duplicado la inversión en mantenimiento tanto de trenes como de la propia vía. En noviembre de 2025 se contrataron dos ingenieros para reforzar la seguridad y hoy estamos en condiciones de constituir la comisión de seguridad. Los informes de agencias y empresas externas acreditan que la calidad de la infraestructura ferroviaria en Mallorca es excelente. Tranquilidad, la infraestructura es segura, por tanto, apelamos a no generar alarma en este sentido", destaca el portavoz del Govern.

De esta forma, reitera el llamamiento a la responsabilidad, destacando que "no conviene generar alarma respecto a un transporte que es seguro en Baleares".

El gerente de SFM defiende la seguridad

Las declaraciones de Costa se suman a las del gerente de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramon Orta, quien defendió ayer que la empresa pública está haciendo "grandes inversiones en seguridad" y reconociendo que "no entendería que hubiese una huelga por cuestiones que no tenemos nada que ver", refiriéndose a la huelga convocada por los maquinistas a principios de febrero en la Península por los trágicos accidentes acontecidos en Adamuz y Gelida. Orta se pronunció así después de que los trabajadores de SFM anunciaran que el próximo lunes decidirán si convocan paros parciales como denuncia por lo que consideran una falta de seguridad en la red ferroviaria de la isla.

Sobre este último tema, el máximo responsable de los trenes de Mallorca aseguró que "tenemos un tren fiable y personal bien preparado", si bien reconoció que ningún tren está nunca "libre del riesgo cero". "Ante las críticas, llamo a la calma y a la responsabilidad. Me gustaría hacer un llamamiento a los mallorquines: tenemos un gran tren", dijo.

Orta también hizo referencia a que el SFM "está siempre abierto a introducir cualquier mejora de seguridad, siempre desde el diálogo con los trabajadores", tratando de suavizar la tensión tras confesar que "no tengo más remedio que coincidir con el comité de empresa: lo importante no son las fotos, son las inversiones".