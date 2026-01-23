Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GEOSEC refuerza su compromiso con la rehabilitación del patrimonio y las infraestructuras clave en Balears

Una inyección de alta precisión.

Una inyección de alta precisión. / GEOSEC

Redacción Especiales

GEOSEC anuncia su apuesta decidida por el mercado balear, impulsando soluciones avanzadas para la rehabilitación del patrimonio histórico y el mantenimiento de infraestructuras esenciales del archipiélago. Con una trayectoria consolidada en Europa y una clara vocación técnica, el holding refuerza su presencia y disponibilidad operativa para acompañar a administraciones, ingenierías, constructoras y gestores de activos en proyectos de alto valor estratégico, donde la seguridad, la durabilidad y la mínima afección a la actividad son prioritarias.

Balears afronta un reto doble: preservar un patrimonio arquitectónico y urbano de gran relevancia cultural, y a la vez mantener y modernizar infraestructuras críticas que sostienen la movilidad y la economía insular. En este contexto, GEOSEC ofrece una propuesta integral orientada tanto a la conservación de edificios históricos y entornos protegidos como a la intervención en infraestructuras de transporte y servicio público, incluyendo aeropuertos, trazados ferroviarios, plataformas logísticas y el mantenimiento de viales.

La compañía aplica técnicas de consolidación y mejora del terreno mediante inyecciones de alta precisión, diseñadas para estabilizar cimentaciones, corregir asientos diferenciales y mejorar el comportamiento del suelo con un enfoque no invasivo, especialmente adecuado para entornos sensibles. Esta metodología permite actuar con rapidez y control, reduciendo excavaciones, plazos y molestias, un factor determinante en ubicaciones con restricciones de acceso, actividad continua o valor patrimonial.

Uno de los principales elementos diferenciales de GEOSEC es el uso de tomografía de resistividad eléctrica tridimensional (ERT 3D) como herramienta previa y de seguimiento. Esta tecnología aporta una caracterización detallada del subsuelo, permitiendo identificar heterogeneidades, zonas alteradas o vacíos, y optimizar la intervención desde el primer momento. Además, la ERT 3D facilita el control de la interacción entre el terreno y las inyecciones durante la ejecución, aportando trazabilidad técnica y una base sólida para la toma de decisiones junto a los equipos de dirección facultativa.

La tomografía ERT 3D aporta una caracterización detallada del subsuelo.

La tomografía ERT 3D aporta una caracterización detallada del subsuelo. / GEOSEC

“En GEOSEC entendemos que Balears requiere soluciones compatibles con la protección del patrimonio y con la continuidad operativa de sus infraestructuras”, señala la compañía. “Nuestro objetivo es aportar un modelo de intervención preciso, medible y eficiente, apoyado en tecnologías de diagnóstico avanzadas, y con la experiencia acumulada en múltiples países europeos”.

Más info: www.geosec.es

GEOSEC refuerza su compromiso con la rehabilitación del patrimonio y las infraestructuras clave en Balears

