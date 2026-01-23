Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes

La cadena de hamburgueserías Five Guys desembarca en Mallorca con la apertura de dos restaurantes en la isla, según ha informado en un comunicado.

Dos restaurantes de Five Guys en Mallorca: uno en Magaluf y otro en Palma

Los nuevos restaurantes de la enseña estarán ubicados en Magaluf y en Palma para ofrecer su producto en dos de las zonas más concurridas de la isla. El local de Magaluf se situará en Carrer Blanc 3, junto a la zona comercial Momentum Plaza y el Hotel Melia ME. El restaurante contará con una superficie interior de 150 metros cuadrados y una amplia terraza exterior de 120 metros cuadrados.

El local de Palma estará ubicado frente al puerto, en el Paseo Marítimo. Este nuevo restaurante, situado a pocos metros del emblemático hotel Victoria, contará con 325 metros cuadrados de superficie interior, una terraza de 30 metros cuadrados.

'Click & collect' y 'delivery'

Ambos espacios contarán con los servicios que ofrece esta cadena familiar, incluyendo kioscos de auto pedido en múltiples idiomas y ventanas de 'click & collect' para poder llevar la comida a la playa o a bordo de un barco, además del 'delivery'.

El director general de Five Guys España y Portugal, Daniel Agromayor, se ha congratulado por estas aperturas. "Llevar la experiencia Five Guys y nuestros productos frescos de calidad a Baleares era un objetivo que nos ilusionaba desde hace tiempo. Hoy lo hacemos realidad con dos aperturas en enclaves emblemáticos de Mallorca", ha subrayado.

"En un año en el que celebramos nuestro décimo aniversario en España, por fin podemos acercar nuestra propuesta a nuestros fans en las islas. Confiamos en que éste sea solo el comienzo de nuestra aventura en Baleares, porque este romance no ha hecho más que empezar", ha señalado.