La entidad que gestiona el Liceo Francés de Palma rechaza la oferta de compra de un empresario mallorquín

La Misión Laica Francesa (MLF) descarta la venta del Liceo Francés de Palma a un inversor mallorquín y mantiene su intención de vender sus centros en España de forma conjunta. De ahí que no esté interesada en sentarse a negociar con este empresario local para hacerse con el centro, que tiene como fin que lo vuelva a gestionar la Asociación Cultural Francesa de Baleares (ACFB).

La Misión Laica Francesa recibió una propuesta formal para la adquisición del Liceo Francés de Palma, pero se negaron a reunirse y respondieron con evasivas y sin voluntad de diálogo con un empresario de Mallorca. Este inversor local estaba interesado en mantener los valores fundacionales del centro a través de la gestión de la ACFB, que lo administró desde 1975 hasta 2009 cuando cedieron la gestión de una forma gratuita a la MLF ante el aumento de alumnos. El objetivo era que la entidad construyera un edificio nuevo. Cedieron gratuitamente la gestión a la MLF por su condición de gestor sin ánimo de lucro entre cuyos fines está la difusión de la cultura francesa en el exterior.

La negativa de la Misión Laica Francesa

La dirección del Liceo Francés de Palma envió en diciembre un correo electrónico explicando a los padres de los alumnos que buscaban un socio inversor. Desde la ACFB lo vieron como una oportunidad para retomar la gestión del centro. “El periodo de la MLF nos ha permitido estar en un nuevo centro, pero la gestión económica no ha sido buena y creemos que es el momento de abrir una nueva etapa. Hemos presentado una propuesta con un inversor local para la compra de nuestro centro”, asegura Kepa De Dañobeitia, presidente de la ACFB.

“Han rechazado nuestra oferta porque quieren vender los nueve colegios y el nuestro es uno de los más atractivos del conjunto porque es de los pocos rentables. Estamos disgustados porque creíamos que nuestra propuesta económica estaba muy bien, pero tampoco han querido reunirse con nosotros. No quieren negociar lo que no sea la totalidad del pack”, asegura De Dañobeitia.

“Venderlo a un fondo de inversión implicaría que se intentara obtener una rentabilidad en el menor tiempo posible y podría haber un aumento de las cuotas y que algún centro tuviera que cerrar. Hubiéramos preferido participar en la decisión de la venta del centro”, lamenta De Dañobeitia. Este DIARIO se ha intentado poner en contacto con la dirección del Liceo Francés de Palma, pero lo han rechazado.

Subida de cuotas y pérdida de alumnado

Algunos de los motivos que explican la subida de las cuotas del 35% en los últimos cuatro años son la pérdida de financiación del Gobierno francés- tras salir de la AEFE (Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero) y la amortización del coste de construcción del centro de Sa Teulera en un plazo de unos 15 años, y no en el periodo que tienen de concesión del terreno municipal por parte del Ayuntamiento de Palma, que fue de 75 años a principios de la década de 2010. “Por eso entramos en déficit, si no estaríamos bien”, subraya De Dañobeitia.

Uno de los aspectos delicados de la búsqueda de un socio inversor es el probable cambio de objetivo de la entidad, que hasta ahora era de una asociación sin ánimo de lucro y la llegada de un capitalista implicaría querer ganar dinero con la operación. Sería la primera vez que el Liceo Francés contradijera los valores básicos del modelo educativo francés con los que se fundó el colegio. “De ahí nuestro desacuerdo. Fueron unos padres los que crearon el colegio y si nos pudiéramos quedar con la gestión del centro podríamos mantener el espíritu fundacional”, señala De Dañobeitia.

El Modelo educativo en riesgo

El acuerdo que firmó la ACFB en 2009 con la MLF fue una cesión gratuita a una asociación sin ánimo de lucro que no contemplaba que lo gestionara una tercera empresa. En este posible cambio de propiedad, el Ayuntamiento de Palma también juega un papel importante, ya que la concesión del terreno municipal utilizado para construir el Liceo Francés de Palma fue otorgada a una asociación sin ánimo de lucro. En cambio si la propiedad del centro pasa a una entidad con ánimo de lucro se desvirtuaría el objetivo con el que se cedió el solar.

El alumnado del centro se ha reducido a unos 610 después de las subidas de cuotas en los últimos años, lo que ha provocado la elitización del colegio. Eso sí, “el nivel del centro es fantástico”, cierra Kepa De Dañobeitia.