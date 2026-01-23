Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparecen dos cadáveres de delfines, uno en Mallorca y otro en Menorca

Uno de ellos ha sido encontrado en la playa mallorquina es Trenc

El cadáver de uno de los delfines encontrado

El cadáver de uno de los delfines encontrado / Fundación Palma Aquarium

Duna Márquez

La Fundación Palma Aquarium ha atendido en apenas dos días a dos varamientos de delfín listado (Stenella coeruleoalba), uno de ellos encontrado en es Trenc y otro en Cala Galdana (Menorca).

Ambos animales ya había fallecido cuando fueron descubiertos los pasados días 18 y 19 de enero.

Según ha explicado la organización, los cuerpos, que pertenecían a machos adultos y en buena condición corporal, se trasladaron a las instalaciones de la fundación para la toma de muestras y el estudio científico correspondiente.

Este suceso permitirá a la ONG animal ampliar el conocimiento científico sobre las poblaciones de cetáceos y las amenazas que enfrentan en el mar Balear.

