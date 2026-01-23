Aparecen dos cadáveres de delfines, uno en Mallorca y otro en Menorca

La Fundación Palma Aquarium ha atendido en apenas dos días a dos varamientos de delfín listado (Stenella coeruleoalba), uno de ellos encontrado en es Trenc y otro en Cala Galdana (Menorca).

Ambos animales ya había fallecido cuando fueron descubiertos los pasados días 18 y 19 de enero.

Según ha explicado la organización, los cuerpos, que pertenecían a machos adultos y en buena condición corporal, se trasladaron a las instalaciones de la fundación para la toma de muestras y el estudio científico correspondiente.

Este suceso permitirá a la ONG animal ampliar el conocimiento científico sobre las poblaciones de cetáceos y las amenazas que enfrentan en el mar Balear.