Aparecen dos cadáveres de delfines, uno en Mallorca y otro en Menorca
Uno de ellos ha sido encontrado en la playa mallorquina es Trenc
La Fundación Palma Aquarium ha atendido en apenas dos días a dos varamientos de delfín listado (Stenella coeruleoalba), uno de ellos encontrado en es Trenc y otro en Cala Galdana (Menorca).
Ambos animales ya había fallecido cuando fueron descubiertos los pasados días 18 y 19 de enero.
Según ha explicado la organización, los cuerpos, que pertenecían a machos adultos y en buena condición corporal, se trasladaron a las instalaciones de la fundación para la toma de muestras y el estudio científico correspondiente.
Este suceso permitirá a la ONG animal ampliar el conocimiento científico sobre las poblaciones de cetáceos y las amenazas que enfrentan en el mar Balear.
