CaixaBank reconoce al fundador de Hipotels Hotels & Resorts, Juan Llull, como referente de la transformación hotelera en España

CaixaBank ha reconocido al presidente y fundador de Hipotels Hotels & Resorts, Juan Llull, como uno de los grandes referentes de la transformación del modelo turístico en España, en el marco de la octava edición de los Premios CaixaBank Hotels & Tourism, celebrados el miércoles en Madrid en Fitur.

Juan Llull ha recibido el galardón correspondiente a la Dirección Territorial de Baleares, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria empresarial y su contribución decisiva al desarrollo de un modelo hotelero más innovador, sostenible y competitivo en Baleares, consolidando a Hipotels como uno de los grupos de referencia del sector turístico balear y nacional, según ha explicado la entidad bancaria en un comunicado.

La ceremonia de entrega, celebrada en el estand de CaixaBank en Fitur, ha contado con la presencia del director de CaixaBank Empresas, Marc Benhamou; el director de CaixaBank Hotels & Tourism, David Rico, y la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera.

En total, la entidad ha distinguido a 13 directivos de todo el territorio nacional por su capacidad para liderar procesos de transformación en la gestión hotelera.

Este año, en su octava edición, los galardones "reafirman su compromiso con la excelencia en la gestión hotelera, poniendo el foco en el talento directivo como motor de transformación en el sector", según han informado.

Este reconocimiento distingue a aquellos profesionales que han demostrado una "capacidad sobresaliente para liderar e implementar cambios de gran relevancia" en los establecimientos que gestionan, contribuyendo así a la evolución hacia un modelo turístico más innovador, sostenible y competitivo.

Este galardón "es una muestra más de la apuesta de CaixaBank por el mercado turístico, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como objetivo el impulso del sector a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros".

La entidad ha premiado al ceo del grupo Spring Hoteles, Miguel Villarroya (Dirección Territorial Barcelona); al propietario y director del Grup Frigola, Jordi Frigola (Dirección Territorial Catalunya); el director general de Puy du Fou, José Ramón Molinero (Dirección Territorial Castilla-La Mancha- Extremadura); el propietario y Ceo de Sommos Hoteles, Jorge Costa (Dirección Territorial Ebro), y el ceo de Gaiarooms, Enrique Domínguez (Dirección Territorial Castilla y León).

También han sido premiados el presidente y ceo del Grupo Hoteles Santos, José Luis Santos (Dirección Territorial Madrid); el director general de Hovima Hotels, Roberto Konrad (Dirección Territorial Canarias); la presidenta y ceo del Grupo Costa Canaria, Elena y Gabriel Perez Maura (Dirección Territorial Norte), y el presidente y fundador de Hipotels Hotels & Resorts, Juan Llull (Dirección Territorial Baleares).

Asimismo, han sido galardonados la vicepresidenta de Port Hotels, Ana Mayor Pérez (Dirección Territorial Comunitat Valenciana y Región de Murcia); el propietario y Ceo del grupo Q Hotels, Luis Chabrera (Dirección Territorial Andalucía), y director general de European Camping Group, Philippe de Trémiolles (CIB).

CaixaBank Hotels & Tourism cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes