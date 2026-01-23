Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cadena de supermercados Dia busca trabajadores en Palma

La jornada de selección de empleo se celebrará el próximo 9 de febrero en PalmaActiva

Una tienda de la cadena de supermercados DIA.

Una tienda de la cadena de supermercados DIA. / Activos

EFE

PalmaActiva organiza una nueva jornada de selección de personal con la cadena de supermercados Dia con el objetivo de cubrir una cincuentena de puestos de trabajo de cajero-reponedor en diferentes establecimientos que la cadena abrirá próximamente en la capital del archipiélago.

Esta jornada se celebrará el día 9 de febrero en PalmaActiva y se enmarca en el programa de jornadas de selección de personal impulsado por el Ayuntamiento para poner en contacto directo a empresas que necesitan incorporar personal y personas en búsqueda activa de trabajo, según ha informado este viernes el consistorio en un comunicado.

Previamente, durante el mes de diciembre, PalmaActiva ya realizó una primera jornada de selección con Dia destinada a la cobertura de puestos de trabajo de responsable de tienda, en la que una veintena de personas participaron en entrevistas presenciales con responsables de recursos humanos de la empresa.

Las personas interesadas en participar en la próxima jornada para cajero-reponedor pueden inscribirse a través de la página web de PalmaActiva, desde donde se gestiona el acceso al proceso de selección.

