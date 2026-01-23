Baleària y Nature & People Foundation muestran en Fitur los avances de 'Living Formentera'

Baleària, Nature & People Foundation y Evertree han mostrado en la feria turística Fitur los primeros avances de 'Living Formentera', con el fin de mejorar la habitabilidad y sostenibilidad de Formentera mediante la plantación de 2.500 árboles.

El proyecto de alianza público-privada ya ha iniciado la primera plantación de 1.000 árboles en dos zonas agrícolas de la isla y prevé intervenir una tercera finca con 860 olivos gracias a la colaboración de la Cooperativa del Camp de Formentera para restaurar cultivos tradicionales y mejorar la calidad del suelo de la isla.

Como ha informado la naviera en un comunicado, el objetivo es, entre otros, reducir la temperatura global de la isla al menos 1 ºC y hasta en 2 ºC en zonas residenciales.

El Consell ha impulsado la ejecución de una primera plantación de 450 árboles en espacios urbanos clave, mientras que la Autoridad Portuaria está analizando una propuesta de actuaciones selectivas para mejorar la captación de contaminantes en el puerto de La Savina.

Además, en coordinación con el Govern, analiza el desarrollo de un plan de conservación y restauración de las zonas forestales de la isla.

Durante el acto, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha destacado que con proyectos como 'Living Formentera' el archipiélago se posicionan como un destino "responsable, moderno e innovador".

Por su parte, el presidente insular, Óscar Portas, ha subrayado que con este proyecto "pionero" se muestra la priorización de la "sostenibilidad frente a la improvisación" y la visión a largo plazo "frente al beneficio inmediato".

También ha participado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, quien ha destacado que este arranque demuestra que el compromiso ambiental solo genera impacto real y duradero cuando se "concreta en acciones".

Por último, el presidente de Nature & People Foundation e impulsor de Living Formentera, Juan Costa, ha señalado que Formentera puede convertirse en un "referente internacional" de cómo la biodiversidad puede ser la mejor solución para "frente al cambio climático", ha terminado.