Baleares plantea pedir una reforma de la ley estatal para frenar la llegada de VTC: "Es una auténtica barbaridad que puedan desembarcar 10.000 licencias"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, recalca la necesidad de actuar desde "la máxima seguridad jurídica" y el consenso con el sector del taxi

Un Uber en el aeropuerto de Palma

Un Uber en el aeropuerto de Palma / Manu Mielniezuk

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

Baleares se plantea instar a la modificación de normativa estatal para frenar la llegada de cerca de 10.000 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC)  en las islas. Así lo ha expresado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana.

En este sentido, Costa señala que "es una auténtica barbaridad" que puedan desembarcar en el archipiélago tal cantidad de VTC, recalcando la necesidad de actuar desde "la máxima seguridad jurídica" y el consenso con el sector del taxi.

"Para evitar que esta situación se produzca, se está trabajando con el sector para tomar medidas y que estas licencias de VTC no se acaben autorizando en Baleares. Eso sí, con el interés de que la forma de parar estas licencias se produzca con la máxima seguridad jurídica", destaca el representante del Govern. Costa detalla que "la ley Ábalos" es la que ha provocado la actual situación, por lo que insiste en la necesidad de buscar la máxima seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones.

Normativa estatal

Así, el portavoz del Govern balear plantea la posibilidad de pedir una reforma de la ley estatal para frenar la llegada de VTC. "Buscaremos medidas legislativas y si es necesario instar a la modificación de alguna ley estatal o autonómica no tenga duda que lo haremos, desde el máximo consenso con el sector del taxi. Es una auténtica barbaridad que puedan desembarcar 10.000 licencias de VTC en Baleares y tomaremos las medidas necesarias para evitar que esta situación se produzca", recalca Costa.

Taxis

La agrupación de Taxis-Pimem ha pedido al Govern que rechace la concesión de cerca de 10.000 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Baleares, porque, a su juicio, sería "una hecatombe" que provocaría la "quiebra absoluta" de todos los medios de transporte en las islas.

Así lo aseveró el presidente de la entidad de taxistas, Biel Moragues, tras la reunión mantenida este mes de enero en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Moviliad, José Luis Mateo.

La sentencia del TSJIB

Este encuentro sirvió para evaluar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reclama al Ejecutivo la tramitación de estas solicitudes, que se habían denegado durante la legislatura pasada, y que cuestiona la posible arbitrariedad de la ratio de VTC por cada taxi.

Para Moragues, estas cerca de 3.500 licencias en Mallorca y otras 6.500 en Ibiza harían "insostenible" el modelo balear a nivel "económico, viario y medioambiental". Además, criticó que estos permisos sean gestionadas por "tres o cuatro empresas" que "son titulares de la mayoría de licencias a nivel estatal".

