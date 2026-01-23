Baleares defiende el pacto con Airbnb para frenar la oferta turística ilegal: "Está dando muy buenos resultados"

Tras la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid donde se ha evidenciado la buena sintonía entre Baleares y Airbnb, el Govern defiende los acuerdos alcanzados con la plataforma digital para frenar la oferta turística ilegal en las islas. "Está dando muy buenos resultados", señala el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, destacando el caso del Consell de Ibiza que ha conseguido "la retirada masiva de alquiler ilegal".

"Nos consta de actuaciones concretas que ha desarrollado la plataforma en Baleares y alguna queja de gente que quería subir ciertos anuncios que no correspondían y han sido vetados por la propia plataforma. La colaboración para combatir la oferta ilegal con Airbnb es imprescindible y está dando muy buenos resultados", expresa el portavoz del Govern.

Críticas de la izquierda

Asimismo, Costa responde a las críticas lanzadas de la izquierda en cuanto a la colaboración con Airbnb."Los que no hicieron nada durante ocho años no pueden venir a darnos lecciones de unas negociaciones que están dando resultado. Resulta curioso que el Gobierno de España a través del ministro de Consumo felicitó al Consell insular de Ibiza por la lucha contra la oferta turística ilegal", reivindica.

Más de 4.000 anuncios retirados

Cabe recordar que el Consell de Mallorca ha logrado retirar alrededor de 4.400 anuncios de alquiler vacacional ilegal publicados en Airbnb, una operación que según la institución insular ha supuesto la eliminación de "unas 20.000 plazas" turísticas no autorizadas del mercado insular. Este es el principal resultado de la última campaña de inspección del departamento insular de Turismo, que ha intensificado su presión contra la oferta irregular durante el verano.