Baleares defiende el pacto con Airbnb para frenar la oferta turística ilegal: "Está dando muy buenos resultados"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, señala que la colaboración con la plataforma "es imprescindible" para acabar con la oferta no reglada

El Govern abre 162 expedientes por alquiler turístico ilegal en Mallorca

Andrés Martínez

Palma

Tras la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid donde se ha evidenciado la buena sintonía entre Baleares y Airbnb, el Govern defiende los acuerdos alcanzados con la plataforma digital para frenar la oferta turística ilegal en las islas. "Está dando muy buenos resultados", señala el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, destacando el caso del Consell de Ibiza que ha conseguido "la retirada masiva de alquiler ilegal".

"Nos consta de actuaciones concretas que ha desarrollado la plataforma en Baleares y alguna queja de gente que quería subir ciertos anuncios que no correspondían y han sido vetados por la propia plataforma. La colaboración para combatir la oferta ilegal con Airbnb es imprescindible y está dando muy buenos resultados", expresa el portavoz del Govern.

Críticas de la izquierda

Asimismo, Costa responde a las críticas lanzadas de la izquierda en cuanto a la colaboración con Airbnb."Los que no hicieron nada durante ocho años no pueden venir a darnos lecciones de unas negociaciones que están dando resultado. Resulta curioso que el Gobierno de España a través del ministro de Consumo felicitó al Consell insular de Ibiza por la lucha contra la oferta turística ilegal", reivindica.

Más de 4.000 anuncios retirados

Cabe recordar que el Consell de Mallorca ha logrado retirar alrededor de 4.400 anuncios de alquiler vacacional ilegal publicados en Airbnb, una operación que según la institución insular ha supuesto la eliminación de "unas 20.000 plazas" turísticas no autorizadas del mercado insular. Este es el principal resultado de la última campaña de inspección del departamento insular de Turismo, que ha intensificado su presión contra la oferta irregular durante el verano.

Baleares defiende el pacto con Airbnb para frenar la oferta turística ilegal: "Está dando muy buenos resultados"

El Govern impugna el traslado de un menor no acompañado procedente de Canarias

Investigadores de Baleares demuestran que la IA es capaz de distinguir los estilos de flamenco analizando sus letras

La cadena de supermercados Dia busca trabajadores en Palma

CaixaBank reconoce al fundador de Hipotels Hotels & Resorts, Juan Llull, como referente de la transformación hotelera en España

El Govern analiza con las aerolíneas la conectividad de Baleares

El Govern llama a la responsabilidad ante la posible huelga en los trenes: "No conviene generar alarma, es un medio seguro en Baleares"
